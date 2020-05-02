В Украине появляются местные пустыни: эколог назвал причины

На Черниговщине по нескольким причинам появляются локальные пустыни, сообщил эколог / УНИАН

Эколог Александр Соколенко сообщил, что в Украине появляются локальные пустыни, в частности, земля превратилась в сухой песок на Черниговщине, под городом Нежин.

Земля стала сухим песком из-за того, что на ней выращивали растения, которые сильно обедняют почву, а потом просто бросили ее, рассказал эксперт Obozrevatel.

По словам собеседника, от почвы остались только минеральные составляющие, и этот песок разносится по местности.

"В Черниговской области, под Нежином, земля превратилась в сухой песок. В этом виновны и фермеры, арендаторы земель. Они тут пахали, выращивали растения, которые сильно обедняют почву – подсолнечник, рапс... ", – сообщил Соколенко.

Напомним, в апреле Киев и часть Киевской области "атаковала" мощная пылевая буря, не обошлось без жертв. Эксперты говорили, что причина пылевой бури – крайняя степень распаханности земель.