На окраине Мукачево обстреляли развлекательный комплекс

На Закарпатье опять стрельба. На окраине города Мукачево обстреляли развлекательный комплекс "Аква сити".
Об этом пишет Mukachevo.net.
По информации, в здание попали из ручной противотанковой гранаты (РПГ).
В результате обстрела повреждены 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят возле здания. На крыше беседки застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.
Также стало известно, что стреляли с расстояния в несколько десятков метров с соседней горы.
Снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев в середину.
В настоящее время нет информации о пострадавших. Кроме того, не известно, что это было - разборки или просто кто-то так развлекался.
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Автор: Адриана Бубновская