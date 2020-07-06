На окраине Мукачево обстреляли развлекательный комплекс

В Мукачево обстреляли комплекс / mukachevo.net

На Закарпатье опять стрельба. На окраине города Мукачево обстреляли развлекательный комплекс "Аква сити".

Об этом пишет Mukachevo.net.

По информации, в здание попали из ручной противотанковой гранаты (РПГ).

В результате обстрела повреждены 7-9 стеклянных панелей самого здания и беседки, которые стоят возле здания. На крыше беседки застрял снаряд из РПГ, который не разорвался.

Также стало известно, что стреляли с расстояния в несколько десятков метров с соседней горы.

Снаряд попал сначала в беседку рядом со зданием, а затем влетел в металлический каркас, не залетев в середину.

Снаряд попал сначала в беседку возле здания / mukachevo.net

В настоящее время нет информации о пострадавших. Кроме того, не известно, что это было - разборки или просто кто-то так развлекался.

Новость обновляется