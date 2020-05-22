Массовый расстрел на Житомирщине: в полиции рассказали подробности

Правоохранители начали уголовное расследование по факту массового убийства, которое произошло минувшей ночью в Житомирской области.

По сообщению пресс-службы полиции области, около 1:00, в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек.

"Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают следственно-оперативные группы. Стрелка задержали, охотничье ружье изъяли", - говорится в сообщении.

Производство начато по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство двух и более человек. Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал фото с места массового убийства людей на Житомирщине.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что компания накануне массового убийства устроила застолье.

Читайте такжеБойня в Донецке: боевик "ДНР" устроил массовый расстрел и застрелился

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что на берегу пруда собралась компания киевлян – они были давними друзьями и неоднократно там собирались на рыбалку.

По данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора ставка, гражданина 3., 1962 года рождения.