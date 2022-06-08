"Нужны генералы для атак": эксперт объяснил, почему система управления армией РФ терпит крах

Эксперт объяснил, почему система управления армией РФ терпит крах / УНИАН и Army-today

Поскольку россияне так и не реформировали после развала Советского Союза систему управления армией, то сейчас им приходится отправлять на фронты войны с Украиной группами генералов ‒ потому что иначе постоянно возникают проблемы. Об этом в комментарии "Радио НВ" заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, именно потому, что Кремль гонит генералов на передовую ‒ для непосредственного управления войсками, высшие офицеры русской армии регулярно ликвидируются бойцами ВСУ.

"Потери, которые русские несут под Северодонецком ‒ колоссальны. Вчерашняя потеря, например, целого генерала, она произошла при попытке заблокировать дорогу от Северодонецка до Бахмута. Там Николаевка, где его утилизировали, находится на этом отрезке дороги", — говорит Жирохов.

По словам специалиста, без генералов, которые будут лично поднимать войска в атаку, у русской армии начнутся еще более сильнее проблемы, чем сейчас.

"Уже об этом давно говорю, что российская, она же советская система управления войсками, она терпит полный крах. Нет офицеров, которые несут, как правильно сказать, ответственность. Они все безответственны. Поэтому, чтобы поднимать в атаку даже подразделения уровня батальона, аж целый генерал. Но это нужно максимум полковник, а в лучшем случае это делает майор в других армиях. А здесь нужен целый генерал для того, чтобы поднимать войска в атаку", ‒ подытожил Жирохов.

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Напомним, ранее в Харьковской области Вооруженные силы Украины ликвидировали известного российского военачальника, генерал-майора, начальника штаба и первого заместителя командующего 41 армией Центрального военного округа Виталия Герасимова. Кроме того, с ним были ликвидированы или ранены несколько старших офицеров армии российских оккупантов.

До того в Санкт-Петербурге 16 апреля похоронили ликвидированного ВСУ в Украине заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова.

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