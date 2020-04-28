У Зеленского назвали главную проблему подготовки обмена пленными

Обмен пленными / Reuters

Составление списков на обмен пленными крайне осложняется тем, что боевики из группировок "Л/ДНР" не допускают представителей Красного Креста.

С таким заявлением на встрече с семьями пленных заявил глава Офиса президента Зеленского Андрей Ермак. По его словам, власти Украины работают над возвращением всех пленных украинцев. Он также отметил, что согласование списков осложняется тем, что к пленным на оккупированных территориях не допускают представителей Международного комитета Красного Креста.

"Президент также хорошо знает об этом. И в документе, который был подписан на саммите в Париже, значится, что Международный комитет Красного Креста должен иметь доступ на ту территорию, - рассказал Ермак.

Кроме того, глава ОП в рамках встречи с родственниками пленных также поднимался вопрос перезапуска работы комиссии по поиску пропавших без вести - куда должны войти представители их семей.

Напомним, 16 апреля прошел первый в 2020 году обмен пленными на Донбассе, в ходе которого Украина освободила 20 человек. В числе освобожденных преимущественно гражданские лица, а также двое военных и один правоохранитель.