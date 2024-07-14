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Обновил данные, но медкомиссию не прошел - будет штраф или нет: ответ Минобороны

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2024, 23:44
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В Минобороны рассказали, в каком случае следует проходить военно-врачебную комиссию.
Документ, ТЦК
Надо ли проходить ВЛК сразу после обновления данных / Коллаж: Главред, фото: flickr

Украинцы активно обновляют военно-учетные данные. У них есть срок до 16 июля. В то же время многих интересует вопрос о том, нужно ли проходить ВВК сразу после обновления данных и что будет, если этого не сделать. В Минобороны дали четкое разъяснение.

Там отметили, что законодательство не предусматривает прохождения ВВК в случае обновления данных. Делать это нужно только после получения повестки на прохождение комиссии.

"Законом предусмотрено, что обновление данных гражданами - это отдельный вид воинской обязанности. Кроме того, в статье 21 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации предусмотрена отдельная обязанность граждан - прохождение медицинского осмотра для определения степени пригодности к прохождению военной службы", - сказал директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

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Ранее юрист объяснил, с какими документами нужно идти в ТЦК для обновления данных. Военнообязанные до 16 июля обязаны обновить свои персональные данные. Адвокат подробно рассказал, какие документы нужно предоставить ТЦК или ЦНАПу.

В Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации. Уже около 2,3 млн украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+", говорит Дмитрий Лазуткин. Известно, что среди тех людей, которые обновили свои данные от 18 мая, есть один миллион и 100 тысяч военнообязанных, которые пригодны к призыву.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты?

В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает.

Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

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