Оборвал династию военных: ВСУ ликвидировали оккупанта, отец которого погиб на подводной лодке "Курск"

ВСУ ликвидировали оккупанта, отец которого погиб на подводной лодке "Курск"/ kommersant.ru "Радио Свобода"

Украинские военные ликвидировали на фронте 25-летнего российского оккупанта Даниса Ишмуратова из Башкортостана. Он мечтал идти по военной карьерной лестнице и превысить в звании своего отца – мичмана Фаниса Ишмуратова, который погиб на затонувшей подводной лодке "Курск" в 2000 году.

О гибели Даниса Ишмуратова сообщается в российских соцсетях. Детали его гибели не уточняются. Похоронят оккупанта в селе Мерясово Баймакского района Республики Башкортостан в воскресенье, 30 октября.

Отец захватчика погиб в возрасте 26 лет. Тогда Данису было 3 года. В интервью газете "Коммерсант" в августе, на шестой месяц полномасштабной войны против Украины, захватчик рассказывал, что он пошел в армию, потому что не нашел себя в гражданской жизни. Он с 2021 года служил по контракту на 201-й российской военной базе в Таджикистане.

Данис рассказывал журналистам, что он хочет идти по военной карьерной лестнице и по крайней мере превысить по званию своего отца, который погиб, когда был прапорщиком.

Также он говорил, что хочет стать многодетным отцом, и чтобы его дети продолжили род военных.

"Я сейчас рядовой, хочу догнать отца за погонами. Мечтаю получить звание офицера, воспитать много детей, по меньшей мере семерых. Хочу быть многодетным отцом, чтобы были дом, банька, дети, чтобы мама радовалась внукам", – рассказывал оккупант.

Данис Ишмуратов в детстве с отцом и матерью/ kommersant.ru

Ранее сообщалось, что в России военный, который служит по контракту, наехал на военном КАМАЗе на колонну солдат-срочников. Это произошло на полигоне в городе Мирный Архангельской области. Два человека погибли, еще 11 попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Напомним, на войне против Украины погиб российский оккупант Илья Королев из города Полевский Свердловской области РФ. 29-летнего захватчика похоронили в его городе 26 октября. Жена погибшего призналась, что муж не хотел идти на войну, но она сама его вынудила.

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