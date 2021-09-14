"Одесса — это не Украина": переехавший из РФ россиянин "зашкварился" скандальным заявлением

Дмитрий Староверов / Скриншот

В Одессе разразился скандал после того, как переехавший в Украину россиянин заявил о том, что не считает Южную Пальмиру украинским городом.

Россиянин Дмитрий Староверов начал публично высказываться против территориальной целостности Украины, пишет издание Obozrevatel.

В частности, свои скандальные заявления молодой человек высказывал в ходе видеотрансляции на сервисе Twitch.

Староверов рассказал о том, с чем ему пришлось столкнуться после переезда в Украину из РФ. Он пояснил, что сначала некоторое время жил в Киеве, где работал на кассе в одном из супермаркетов.

Молодой человек утверждает, что после того, как он переехал в Одессу, у него теперь никто не требует разговаривать на украинском и вообще никто не говорит на государственном языке.

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Из этого он сделал вывод о том, что Одесса якобы не является Украиной. Поэтому он чувствует себя в этом городе просто "прекрасно".

"Одесса — это не Украина. Здесь украинским вообще никто не разговаривает. Это кайф. Я в Киеве на кассе работал, потом переехал. Здесь прекрасно, прекрасно", — добавил Староверов.

Добавим, что молодой человек полгода назад получил вид на жительство в Украине.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что новый языковой скандал разгорелся в Харькове. Там пассажирке Дарье Конох нахамил таксист сервиса Uklon за то, что девушка разговаривала на украинском языке.

Начался конфликт после того, как девушка поговорила на украинском языке. В ответ таксист стал выкрикивать, что Харьков якобы является исторически русским городом.