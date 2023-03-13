Один танк ВСУ против девяти русских: подробности мощного и победного боя на Николааевщине

Весной 2022 года на подступах к Николаеву бригада имени Якова Гандзюка остановила продвижение и отбросила противника практически в 20 километрах от города.

Командир 59-й ОМПБр Вадим Сухаревский/ коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Весной минувшего года на подступах к Николаеву 59-я отдельная механизированная бригада имени Якова Гандзюка остановила продвижение русских оккупантов, пошла в атаку и отбросила противника, который находился в 20 километрах от города. Соответствующий видеоролик был опубликован на Telegram-канале главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Сообщается, что бойцы бригады нанесли тогда противнику колоссальный ущерб. И этом помогли ослабить позиции русских оккупантов вплоть до полного вытеснения из региона.

"От нас требовалась активная артиллерийская и позиционная работа. Уничтожение техники, личного состава, исключение логистики врага, отрезание противника на Правом берегу от мостов через реку Днепр", – поделился подробностями боев командир 59-й ОМПБр Вадим Сухаревский.

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Он добавил, что уже в августе началась контрнаступательная операция, которая проходила блестяще. И даже бывало такое, что один танк ВСУ вел успешное сражение против девяти враждеских Т-72, Т-80 и Т-90.

Украина получит танки Leopard 1 и Leopard 2

Немецкое правительство планирует разрешить передачу Украине десятков отремонтированных танков Leopard 1. Технику могут отправить непосредственно с промышленных складов. Отмечалось, что две немецкие компании могут подготовить для передачи Украине десятки таких танков. Однако есть проблемы с боеприпасами.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время заседания немецкого правительства 25 января официально заявил, что Берлин направит Украине 14 танков Leopard 2. Также Германия разрешит другим странам реэкспорт танков Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количестве танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков. По его словам, на сегодня танковая коалиция насчитывает уже 12 участников.

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