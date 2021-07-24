"Охранник и рабочий на стройку": Facebook предложил Арестовичу сменить работу

Алексей Арестович / УНИАН

Cпикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и внештатный советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович опубликовал в Facebook шутливый пост со скриншотом контекстной рекламы, которая предложила ему сменить работу.

Сам Арестович допускает, что все это ‒ результат анализа его активности алгоритмами социальной сети.

"Алексей, найдите для себя подходящую вакансию. Найдите новую работу и подайте заявку за один шаг", ‒ говорится в тексте.

Среди предложений, которые социальная сеть считает "подходящими" для Арестовича перечислены:

Охранник;

Рабочий на стройку;

Сортировщик.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович нецензурно высказался, комментируя в Сети сообщения пользователей по поводу скандала с выбором обуви на каблуках для военнослужащих-женщин в ВСУ на тренировке к военному параду по случаю Дня Независимости.

До того в Министерстве обороны показали подготовку военнослужащих к параду и спровоцировали возмущение украинцев. В частности, многим не понравилось, что курсантки военного вуза будут маршировать в туфлях на каблуках.

Кроме того, в Верховной Раде возмутились, что курсанток-военнослужащих хотят отправить на военный парад в честь Дня Независимости маршировать на туфлях с каблуками. При этом женщины-нардепы принесли министру Тарану несколько пар женских туфлей на каблуках.