"Сепарское быдло": скандальный экс-нардеп от БПП оскорбил киевлян

Олег Барна / InfoResist

Бывший депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна прокомментировал рейтинг потенциальных кандидатов на пост мэра Киева.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, недумающего, продажного, что мечтает о халяве. Высокий рейтинг кремлевского агента, бывшего КГБиста, информационного манипулятора и шоумена Пальчевского тому есть подтверждение. Киевлян еще ничего не научило. А жаль", — написал Барна, комментируя результаты рейтинга.

Напомним, ранее народные депутаты VIII созыва Олег Барна (БПП) и Юрий Левченко (Свобода) устроили драку в прямом эфире.