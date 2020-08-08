"Сепарское быдло": скандальный экс-нардеп от БПП оскорбил киевлян

Олег Барна прокомментировал рейтинг потенциальных кандидатов на пост мэра Киева.
Бывший депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна прокомментировал рейтинг потенциальных кандидатов на пост мэра Киева.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Вы скажете, что в Киеве живет элита? Нет, не верю, потому что в Киеве таки большинство обычного быдла: сепарского, недумающего, продажного, что мечтает о халяве. Высокий рейтинг кремлевского агента, бывшего КГБиста, информационного манипулятора и шоумена Пальчевского тому есть подтверждение. Киевлян еще ничего не научило. А жаль", — написал Барна, комментируя результаты рейтинга.
Напомним, ранее народные депутаты VIII созыва Олег Барна (БПП) и Юрий Левченко (Свобода) устроили драку в прямом эфире.
Автор: Алексей Тычина