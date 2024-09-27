"Опоздали": украинцам дали мрачный прогноз насчет восстановления энергосистемы

Восстановленные объекты должны быть прикрыты силами ПВО, ведь есть риск повторных ударов, говорит Андриан Прокип.

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/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КВС ВСУ

Руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего Андриан Прокип прокомментировал информацию о том, что Евросоюз выделяет дополнительно €160 миллионов на подготовку энергосистемы Украины к зиме, из которых 100 должны направить на восстановление и ремонты.

"Возможно, 100 миллионов чисто на восстановление, по очень скромным оценкам, хватило бы. Но здесь возникает другой вопрос. О выделении средств объявили, грубо говоря, в середине сентября. Отопительный сезон начинается в середине октября. Реально ли до конца года провести эти ремонты? У меня есть определенные сомнения. Да, это очень хорошая инициатива, но с ней немного опоздали", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что если идет речь о ремонтах и восстановлении объектов, то эти восстановленные объекты должны быть прикрыты силами противовоздушной обороны, ведь есть риск повторных ударов.

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Он также назвал странным заявление Джейка Салливана, который недавно рассказывал, как Украине пройти зиму - защитить энергетические объекты системами ПВО, построить защитные сооружения и обеспечить поставки оборудования.

"Во-первых, защита ПВО явно зависит не от нас. Во-вторых, премьер Шмыгаль сообщал, что строительство укрытий третьего уровня приостановлено, потому что партнеры не знают, насколько оно будет эффективно и не выделяют средств", - отметил собеседник.

Кто такой Андриан Прокип Андриан Прокип - руководитель программы "Энергетика" Украинского института будущего. Доктор экономических наук, старший научный сотрудник Института Кеннана (Вашингтон, США), занимается проблемами энергетической политики и энергетической безопасности. Постоянно публикует авторские тексты в Украине, Европе и США, отслеживая изменения в энергетическом секторе Украины и общие изменения в стране, оценивая энергетическую политику, анализируя европейские энергетические рынки, влияние санкций на энергетический сектор России, перспективы изменений в энергосекторе Европы и мира. Автор и соавтор нескольких монографий, изданных как в Украине, так и за рубежом, в том числе и в США.

По его словам, выполнение рекомендацией партнеров не всегда зависят только от Украины.

"После этого выходит отчет международного энергетического агентства, который рассказывает, что должна сделать Украина, что должны сделать партнеры, и им пытаются снова открыть Америку за месяц до начала отопительного сезона. Этот секрет Полишинеля давно известен всем. Очень хорошо, что выделили средства, но сумма в 160 миллионов - это лишь дополнительный пакет, и не особо большой (по сравнению с теми суммами, которые выделялись ранее и которые нам нужны)", - добавил Прокип.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов со стороны войск РФ была нарушена работа трех энергоблоков Ровенской АЭС, а также одного энергоблока Южноукраинской атомной станции. Россия пыталась атаковать украинскую энергетику, чтобы нарушить работу станций, которые обеспечивают большую часть генерации электроэнергии в стране.

Ракетные атаки на Украину в конце августа – попытка России остановить работу всех АЭС, которые контролирует Киев, сказала в интервью Главреду независимый эксперт по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольга Кошарная. Оккупанты били не по открытым распределительным устройствам АЭС, а по периферийным трансформатором, связанным с выдачей мощности.

/ Инфографика: Главред

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