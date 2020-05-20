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В случае выборов в Раду могут пройти четыре партии – опрос КМИС

20 мая 2020, 00:33

Электоральные предпочтения украинцев практически не изменились.

опрос
Опрос показал, как украинцы довольны работой депутатов / © colourbox

В середине мая, если бы на это время были запланированы выборы, в Верховную Раду прошли четыре партии: Слуга народа, Оппозиционная платформа - За життя, Европейская солидарность и Батькивщина.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, партия президента Владимира Зеленского получила бы 31,2% голосов - это на 1,4% меньше, чем по результатам опроса 17-25 апреля (32,6%).

За ОПЗЖ проголосовали бы 17,4% избирателей – на 1,6% больше, чем в апреле (15,8%). Поддержка партий ЕС (14,8%) и Батькивщины (8,9%) снизилась, по сравнению с опросом месяц назад – тогда у ЕС могло бы быть 15,2%, а у Батькивщины 12%.

Неизменной остается поддержка политической партии Шария – 3,9%. А вот голос стремительно теряет голоса - 3,6% поддержки избирателей.

Опрос, в ходе которого было проведено 2000 интервью, проводился с 14 по 17 мая. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Как ранее сообщалось, 20% украинцев, которых опросили социологи, рассказали о том, что считают лучшим президентом страны Леонида Кучму (1994-2005). Нынешний глава страны Владимир Зеленский занял второе место ‒ 16%.

Напомним, проведенный Киевским международным институтом социологии опрос продемонстрировал, что президент Владимир Зеленский по-прежнему лидер электоральных симпатий украинцев. В случае, если бы выборы президента Украины состоялись в конце апреля 2020 года, более 42% респондентов поддержали бы его кандидатуру.

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