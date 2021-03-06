Опубликовано новое расследование о бизнесе Медведчука в Крыму и "ДНР"

Виктор Медведчук / Украинский выбор

По данным российской таможни, Россия получала сотни тысяч тоны угля из Украины, а в украинской таможне таких данных нет. В то же время к поставкам имеет отношение компания, которая может быть связана с нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Как рассказал в эфире Громадського журналист Реальной газеты Александр Билокобыльский, в ходе расследования выяснилась информация о бизнесе семьи Виктора Медведчука в Крыму. В частности, одна из фирм имеет историю с 2003 года. Другая же была создана уже после аннексии, в начале 2015 года.

"Есть подтверждение того, что уголь из оккупированной территории идет именно туда (в РФ, - ред.). Россия не признает эти "республики" в Донецкой и Луганской областях отдельными субъектами международного права, то есть по данным российской таможни, это территория Украины", – пояснил расследователь.

Отмечается, что экспорт незаконно добытого угля на оккупированном Донбассе курирует российская компания Донские угли, директор которой ранее работал в компаниях в Крыму, которые есть в декларациях Медведчука.

"Компания оперировала достаточно большими средствами, не думаю, что туда поставили случайного человека. Мы не можем утверждать на 100%, но очень похоже на то, что Донские угли имеют отношение к семье Медведчука", – уточнил Билокобыльский.

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В расследовании РГ добавляется, что Медведчук продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму (в сфере строительства и нефтеперевалки).

"Украинские компании семьи Медведчука сознательно совершали правовые действия в оккупированном Крыму, а учрежденные ими компании платят налоги оккупантам (...) Украинский же политик, депутат Верховной рады Украины открыто ведет бизнес на оккупированном Российской Федерацией полуострове Крым, декларирует зарегистрированные там компании – и все это при практически нулевой реакции государства Украина", - резюмируют журналисты.

Санкции против Виктора Медведчука: