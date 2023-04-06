УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оружие и боеприпасы: Зеленский заявил о мощной поддержке ВСУ после визита в Польшу

6 апреля 2023, 23:06
Зеленский провел совещание с правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине.
Украинские военные, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / 93 ОМБр Холодный Яр, Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский 6 апреля провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине.

По словам Зеленского, на совещании со Шмыгалем были обсуждены текущие государственные вопросы и координация их решений.

"Наша международная повестка дня - подготовка встреч, переговоров, обращений. Как и всегда - была на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой", - сказал Зеленский.

видео дня

Президент отметил, что оборона и защита людей, а также поддержание стойкости украинских воинов является номером один на всех переговорах и встречах.

"Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта. Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов – это вопрос номер один на всех переговорах и встречах. Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые системы обороны для Украины", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что переговоры в Польше были содержательными.

Визит Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Как стало известно, Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи.

"Согласован новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, на юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждой из наших воинов больше силы", - заявил президент.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский Денис Шмыгаль война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:04

Дочь не дождалась папу-защитника: на войне погиб талантливый музыкант и дирижер

06 апреля, четверг
23:26

Журналист рассказал, может ли российская пропаганда в один момент стать бессильнойВидео

23:06

Оружие и боеприпасы: Зеленский заявил о мощной поддержке ВСУ после визита в ПольшуВидео

22:30

Китай может занять проукраинскую позицию: Мусиенко назвал важное условиеВидео

22:01

Украина должна стать 33-м членом НАТО - РезниковВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:43

Бывшая невестка Елизаветы II врезала правду про Чарльза III и КамиллуВидео

21:32

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

21:03

У Зеленского раскрыли план, как должна закончиться войнаВидео

20:53

Реформа градостроительства усиливает органы местного самоуправления - вице-премьер Кубраков

Реклама
20:52

Иван Яковина. В России грустно ждут атаку ВСУВидеоблоги

20:10

Кто на России нынче Геббельсмнение

20:09

Гороскоп Таро на неделю 10-16 апреля: Близнецам - боль, Львам - предложенияВидео

19:58

"Есть четыре важные составляющие": Подоляк сообщил о неизбежном контрнаступлении ВСУВидео

19:34

Андрей Бедняков трогательно обратился к матери в годовщину ее смерти: "Скоро приеду..."

19:29

"Развращал родных дочерей": в Днепре задержан священник УПЦ МПВидео

19:20

Почему не звонит Си Цзиньпинмнение

18:59

Характер по форме ногтей: маникюр расскажет про скрытые качества человека

18:50

"Путин хочет ликвидировать Зеленского": Данилов раскрыл настоящие планы КремляВидео

18:25

Жена постоянно травила своего мужа, чтобы тот страдал: мужчина интересным способом уличил её в этом

17:58

"Я не могу помогать военным": Лорак оскандалилась новым интервью в РоссииВидео

Реклама
17:55

"Уровень угрозы очень высокий": Гуменюк предупредила о возможной подготовке точечных ракетных ударов РФВидео

17:29

Чем украсить пасху в домашних условиях: 3 простых и необычных способаВидео

17:13

Ударит мороз и устроит каток: украинцев предупредили об опасных метеоявленияхВидео

17:10

Цены начали скачки: эксперт спрогнозировал, как подорожают продукты к ПасхеВидео

17:08

Минздрав при поддержке Favbet готовит рекомендации по предотвращению игровой зависимости реклама

17:07

Нужно найти лягушку за 5 секунд: с задачкой справится лишь 1% людейВидео

16:56

"Свести в одну кучу и уничтожить": Лукашенко сделал заявление о ядерном оружииВидео

16:42

Лидер Китая Си Цзиньпин готов позвонить Зеленскому – французский дипломат

16:41

Как сделать вкуснейший твердый сыр за 15 минут: простой фокус с двумя ингредиентамиВидео

16:35

Дима Коляденко признался Ирине Билык в любви на фоне слухов о воссоединении

16:33

Хотят усыновить троих: ветеран ВВС влюбился и "женился" на чат-боте из мобильного приложения

16:05

Данилов – о контрнаступлении ВСУ: события будут не в пользу России, там уже очень волнуютсяВидео

15:59

Быстрый деликатес на Пасху 2023: рецепт слоеного салата, за уши не оттащитьВидео

15:31

Бриллиантовые мерцающие писанки на Пасху: как покрасить яйца виномВидео

15:08

Суд принял решение: Остап Ступка арестован за пьяное ДТПВидео

15:07

Зачем носить в кармане лавровый лист: деньги поплывут прямо в руки

15:00

Можно ли посадить авокадо во дворе: миф или реальностьВидео

14:57

Лидер Китая Си Цзиньпинь откровенно высказался о войне в Украине и призвал РФ к переговорамВидео

14:56

Юрий Горбунов откровенно рассказал про общение с бывшим мужем ОсадчейВидео

14:55

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

Реклама
14:53

Работала уборщицей и попала в секту: как сейчас выглядит Гюльчатай из "Белого солнца пустыни"

14:51

Парламент Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТОВидео

14:47

Argentem Creek Partners не оставляют попыток осуществить рейдерский захват терминала в Одессе актуально

14:42

Россияне набросились на Басту и требуют отменить его концерты за слова о войнеВидео

14:25

Жена Тищенко шокировала минимальными параметрами

14:22

Загадка, которая под силу лишь гениям: нужно за 7 секунд найти меч гладиатора на картинке

14:00

Путина окутал страх, он всех боится и не вылезает из бункера – ДаниловВидео

13:56

Ломаченко растекся в подхалимстве УПЦ МП и получил лайк от УсикаВидео

13:53

"Это просто дно и ложь": победительница "Холостяка" жестко вывела Топольского на чистую водуВидео

13:30

Где хранить деньги дома по фэншуй: 3 места, которые их приумножат

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять