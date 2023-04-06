Оружие и боеприпасы: Зеленский заявил о мощной поддержке ВСУ после визита в Польшу

Зеленский провел совещание с правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине.

Владимир Зеленский / 93 ОМБр Холодный Яр, Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский 6 апреля провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и правоохранителями по ситуации в безопасности в Украине.

По словам Зеленского, на совещании со Шмыгалем были обсуждены текущие государственные вопросы и координация их решений.

"Наша международная повестка дня - подготовка встреч, переговоров, обращений. Как и всегда - была на связи с военными: все, что касается самых горячих точек передовой", - сказал Зеленский.

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Президент отметил, что оборона и защита людей, а также поддержание стойкости украинских воинов является номером один на всех переговорах и встречах.

"Очень важно, что содержание визита в Польшу, работа нашей делегации в Варшаве и постоянной коммуникации с польскими партнерами должны быть ощутимы для нашего фронта. Оборона и защита наших людей, поддержка нашей стойкости, прежде всего воинов – это вопрос номер один на всех переговорах и встречах. Именно оборона – оружие для Украины, боеприпасы для Украины, новые системы обороны для Украины", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что переговоры в Польше были содержательными.

Визит Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Как стало известно, Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи.

"Согласован новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, на юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждой из наших воинов больше силы", - заявил президент.

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