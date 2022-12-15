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От чего зависит победа ВСУ и что толкнет РФ на "жест доброй воли": прогноз Bloomberg

15 декабря 2022, 12:23
Если западные союзники Украины продолжат или увеличат поставки оружия, то оккупантам будет очень трудно избежать дальнейшего вывода войск, говорят эксперты.
ВСУ, взрыв
От чего зависит победа ВСУ и что толкнет РФ на "жест доброй воли": прогноз Bloomberg / коллаж фото УНИАН и Rodrigo Alceu Baliza / flickr.com

Зима 2022/2023 годов и сосредоточивание страной-агрессором, России, сил на оборонительных рубежах замедлило продвижение ВСУ, но отнюдь не интенсивность боев. Как говорят опрошенные агентством Bloomberg эксперты, ход украино-российской войны в Украине зависит от того, какая сторона получит как можно больше ракет и снарядов.

Согласно источникам журналистов, в Кремле опасаются, что не смогут обеспечить быстро поставки боеприпасов и оружия своим войскам. Иначе войска оккупантов не удержат свои позиции.

Согласно ноябрьскому отчету Королевского института объединенных вооружений (Британского аналитического центра), обе стороны использовали в среднем более 24 тысяч артиллерийских снарядов в день (плюс десятки дефицитных ракет большой дальности, дронов и средств ПВО).

"Высокая скорострельность артиллерии вызывает гораздо большее потребление боекомплекта, чем могли бы выдержать вооруженные силы НАТО", − говорит соавтор документа Ник Рейнольдс.

Высокопоставленный российский офицер в отставке на правах анонимности говорит – если западные союзники Украины продолжат или увеличат поставки оружия, то оккупантам будет очень трудно избежать дальнейшего вывода войск.

"Тем временем в Москве есть опасения, что ее вооруженные силы тратят слишком много трудновосполнимых ресурсов без особого эффекта и без четкой стратегии для победы в войне. И это несмотря на то, что российские силы постепенно набирают обороты в районе города Бахмут на востоке Украины, в Донбассе, а оружейные заводы работают круглосуточно", - подытожили украинцы.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прогнозирует, что война в Украине закончится в следующем году. По его словам, об этом свидетельствует "математика войны" и четкие анализы разведки. Подоляк подчеркнул, что у властей есть очень эффективная аналитическая структура.

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула прогнозирует, что война России против Украины завершится в марте 2023 года. По его словам, порог прочности РФ ниже, чем был в СССР. Эксперт подчеркнул, что Россия сейчас не так сильна, ведь не имеет большого состояния и потеряла в Украине гораздо больше войск, чем СССР в Афганистане.

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