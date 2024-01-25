От "кварталовца" до седины на висках: как изменился Зеленский за 5 лет президентства

Владимир Зеленский 25 января отмечает свое 46-летие.

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Владимир Зеленский тогда и сейчас / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

25 января президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 46-й день рождения. Вряд ли комик и лидер Квартала 95 в 2019 году мог представить, что при его президентстве на Украину свалится столько всего.

Мы решили вспомнить, как изменился Владимир Зеленский за почти 5 лет своего президентства.

Качалка, украинский язык и "выйди отсюда розбійник"

С первых дней своей работы Зеленский был не похож на своих предшественников - он активно вел свои соцсети, где показывал, как поддерживает физическую форму и ведет активный образ жизни.

"Доброе утро всем!!! Друзьям и тем, кто завидует", - писал Зеленский под фото, на котором позировал в спортзале.

Селфи Зеленского в спортзале / Фото: instagram.com/zelenskiy_official/

Кроме того, новоиспеченный президент тогда активно взялся за изучения украинского языка, а своими результатами он также делился с украинцами.

"Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы его использования. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество", - говорил тогда президент.

В одном из последних интервью уже в 2024 году Зеленский признался, что сейчас ему трудно понимать русский язык.

"Жизнь так изменилась, что мне переводят с русского", — отметил президент.

В свой первый год работы Зеленский также запомнился "прожарками" чиновников. Чего стоит только его "выйди отсюда розбійник":

Коронавирус и "Велике будівництво"

В 2020 году Зеленский инициировал программу по улучшению транспортной, образовательной, социальной и спортивной инфраструктуры, которая получила название "Велике будівництво".

Несмотря на результаты, инициатива ознаменовалась рядом скандалов. Более того, как раз в этот период мир и Украину накрыла пандемия COVID-19.

Война

Зеленский признавался, что перед полномасштабным вторжением считал действия россиян лишь угрозами, потому что такие учения, как были у границы, у них продолжались. " годами и месяцами".

"Тогда таков был момент, когда они накопили все больше и больше, и мы чувствовали, что шанс их вторжения действительно высок Мы говорили с разведкой. С разведкой и нашего государства и с другими партнерами. Все видели разные риски. И так оно и есть. И так было", — говорил президент.

После начала вторжения России Зеленскому предлагали покинуть Украину, но тот отказался.

Британские и американские чиновники предлагали вывезти президента из-за риска оккупации Киева, Зеленский отказался выехать и сказал легендарную фразу:

"Мне нужны боеприпасы, а не такси".

Более того, Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь.

За время каденции изменилось многое, но больше всего изменился сам именинник. В своем инстаграм он уже не публикует селфи со спортзала - вместо этого там результаты переговоров с союзниками и обращения к украинцам.

Нет так уже и шутливых видеороликов - теперь президент публикует результаты военных преступлений России против украинцев.

Да и сам Зеленский изменился - вместо "улыбчивого кварталовца" мы видим поседевшего и уставшего политика.

Зеленский в первые месяцы войны и сейчас / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

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