Отбили территории: ВСУ погнали оккупантов на Бахмутском направлении

"Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту.

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Сырский о ситуации на фронте и победах ВСУ / коллаж Главред, фото УНИАН, 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы Украины имеют успехи на Бахмутском направлении.

Сырский в Telegram сообщил, что ВСУ отбили ряд территорий и уничтожили значительное количество россиян.

"Штурмовые подразделения 10-й бригады "Эдельвейс" штурмуют позиции россиян на северных подступах к Бахмуту. Был отбит ряд территорий и уничтожено значительное количество живой силы врага", - пишет Сырский.

видео дня

ВСУ атакуют оккупантов / скриншот

Смотрите видео боя ВСУ с оккупантами:

Что происходит в Бахмуте

Украинские военные уже больше месяца продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении.

30 июня спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что на Бахмутском направлении враг пытается остановить наступление ВСУ и собрал "мощную группировку".

3 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на Бахмутском направлении обстановка снова обострилась. На южном фланге в районе Клещиевки украинские войска с боями, но продвигаются. На северном фланге продолжаются бои. В самом Бахмуте тоже неспокойно.

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