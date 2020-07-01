Куда улететь на отдых: список стран, открывших границы для украинцев

ЕС будет пересматривать список государств для открытия границ / ubr.ua

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал о том, какие страны открыли свои границы для украинцев после карантина.

Как подчеркнул он в своем телеграм-канале, украинцы уже могут улететь на отдых в Турцию, Египет, Албанию, Хорватию и Черногорию.

Список стран, которые уже открыли свои границы для украинцев:

Турция;

Египет (с обязательным соблюдением 14-дневной самоизоляции по возвращении домой, поскольку Египет отнесен к странам с высоким уровнем инцидентности COVID-19);

Албания;

Хорватия (при условии подтверждения бронирования гостиницы или гостевого жилья);

Черногория (при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов).

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие, или учебные контракты, или вид на жительство в ЕС, морякам, направляющимся на корабль, гражданам , которые транзитом следуют через ЕС, въезд разрешен", - пояснил министр.

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Криклий напомнил, что каждые две недели Евросоюз будет пересматривать список государств, из которых можно въезжать, и в зависимости от обстоятельств будет частично или полностью снимать ограничения на поездки или вновь вводить их для конкретных стран.

"Также в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине решение об открытии границ будет принято Грузией", - уточнил он.

Напомним, ранее сообщалось, Евросоюз открывает границы, но не для всех. Страны Евросоюза согласовали 14 стран, которые считаются "безопасными", и граждане которых смогут пересекать границы стран блока с 1 июля. Украина в этот список не вошла. Об этом сообщает ВВС.По данным издания, в список вошли, Черногория, Сербия, Грузия, Канада, Алжир, Австралия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай.