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Отключения 10 февраля: украинцам назвали время ограничения энергоснабжения

Алексей Тесля
9 февраля 2025, 20:24
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Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
электроэнергия, отключения
В Украине предупредили об отключении электроэнергии / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexei_other, Pixabay/Vika_Glitter

Важно:

  • Будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса
  • Время применения ограничений: 06:00 - 21:00

В Украине объявили об ограничении мощности электроэнергии для промышленности и бизнеса в понедельник, 10 февраля, с 6 утра до 21 вечера.

"Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений: 06:00 - 21:00", - сказано в сообщении НЭК "Укрэнерго".

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В ведомстве отметили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в "Укрэнерго".

Вместе с тем, отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться и призвали потреблять электроэнергию экономно, не включая несколько мощных электроприборов одновременно.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
/ Главред

Ранее сообщалось об аварийных отключениях. В Украине наблюдается тенденция к увеличению потребления электроэнергии. Из-за повреждений вследствие ударов ракет и дронов были применены отключения.

Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.

Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.

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Что такое веерные отключения электроэнергии?

Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.

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