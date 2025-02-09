Отключения 10 февраля: украинцам назвали время ограничения энергоснабжения

Важно:
- Будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса
- Время применения ограничений: 06:00 - 21:00
В Украине объявили об ограничении мощности электроэнергии для промышленности и бизнеса в понедельник, 10 февраля, с 6 утра до 21 вечера.
"Завтра, 10 февраля, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Время применения ограничений: 06:00 - 21:00", - сказано в сообщении НЭК "Укрэнерго".
В ведомстве отметили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дроновых атак.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - отметили в "Укрэнерго".
Вместе с тем, отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться и призвали потреблять электроэнергию экономно, не включая несколько мощных электроприборов одновременно.
Ранее сообщалось об аварийных отключениях. В Украине наблюдается тенденция к увеличению потребления электроэнергии. Из-за повреждений вследствие ударов ракет и дронов были применены отключения.
Как сообщал ранее Главред, отключения света вернутся - стало известно, при каком морозе начнут действовать графики. Февраль в Украине может быть сложным.
Ранее в Укрэнерго сделали заявление относительно отключения электроэнергии в Украине в феврале. Стабилизационные графики отключений света могут быть снова введены из-за морозов.
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Что такое веерные отключения электроэнергии?
Веерные отключения электроэнергии - поочередные или погрупповые отключения (с помощью коммутационных аппаратов) потребителей от электросети для ограничения нагрузки на энергосистему, что способствует ее частотной разгрузке, реже - температурной разгрузке оборудования подстанций или линий электропередач, пишет Википедия.
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