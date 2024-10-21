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Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет

Марина Фурман
21 октября 2024, 11:41
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На Киевщине несколько дней будут отключать свет.
Отключения будут длиться по 10 часов: где в Украине энергетики будут выключать свет
ДТЭК информирует об отключении света на Киевщине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

В начале недели, 21 и 22 октября 2024 года, в ряде населенных пунктов Киевской области ожидаются плановые отключения электроэнергии. Это связано с необходимостью проведения профилактических работ для повышения надежности электроснабжения.

Энергетики призывают жителей с пониманием относиться к временным неудобствам. Отмечается, что отключение электричества продлятся около 10-11 часов, но в отдельных ситуациях это время может увеличиться.

Как известно, в понедельник, 21 октября, отключение электроэнергии запланировано в Дымерской общине, сообщает Дымерский поселковый совет. В частности, не будет света в селе Катюжанка, на улицах Вербовая, Новая, Почтовая. И в селе Любимовка - только по улице Мира. Продолжительность отключений - с 9:00 до 19:00.

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Во вторник, 22 октября, энергетики будут проводить профилактические работы в поселке Калиновка Фастовского района. Обесточивание продлится с 8:30 до 19:30, пишет Калиновский поселковый совет.

Также во вторник, 22 октября, плановые отключения ожидаются в Переяславской городской территориальной общине, сообщает городской информационный центр. В Переяслав-Хмельницком без света останется немало улиц.

Также запланировано отключение электроэнергии в селе Столбяги на улицах Мира и Сосновской. Обесточивание продлится с 9:00 до 19:00.

Что известно о ДТЭК?

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, утром, 20 октября, войска страны-агрессора России ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 100 населенных пунктов остались без света. По данным энергетиков, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (130 населенных пунктов).

19 октября глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус рассказал, что в области был нанесен удар по объекту критической инфраструктуры. В "Черниговоблэнерго" сообщили, что вводят аварийные отключения электроэнергии.

Кроме того, 16 октября в Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. В Николаевской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность.

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