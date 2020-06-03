Москаль рассказал, что лучшей главой МВД стала бы "блатная Мурка"

Геннадий Москаль / УНИАН

Лучшим кандидатом на пост министра внутренних дел Украины стала бы Маруся "Мурка" Климова из одноименной легендарной блатной песни.

Соответствующее мнение высказал бывший замминистра МВД (и экс-губернатор Луганщины и Закарпатья) Геннадий Москаль, сообщает портал APnews.

"Все думают ‒ это просто песня для блатных. Но мало кто знает, что героиня песни - реальный капитан рабоче-крестьянской милиции, сотрудница МУРа, которая под легендой была направлена в Одессу. И она, фактически, уничтожил там всю организованную преступность ‒ так и поется в песне:"зашухерила всю нашу малину". Я просто учился в Москве в Академии МВД, и видел ее личное дело в спецбиблиотеке под грифом "совершенно секретно". Так я вам скажу так ‒ методы ее укоренения в преступной среде были разработаны настолько мощно, что ими пользуются до сих пор. По крайней мере, меня так укореняли в бандитские группировки в других регионах СССР. И делалось это довольно успешно", ‒ рассказал он.

Читайте такжеВ день перестрелки в Броварах стало известно о рекорде Арсена АваковаКроме того, Москаль убежден ‒ украинское общество не готово к чисто гражданскому руководителю МВД. А активное обсуждение вероятности отставки нынешнего главы ведомства, Арсена Авакова, закончится ничем.

"Лично я считаю, что в условиях войны мы не готовы ни к гражданскому министру МВД, ни к гражданскому председателя СБУ, ни к гражданскому министру обороны. Ни, тем более, к работнику кадров во главе Национальной полиции. Однако все эти движения, которые сейчас происходят в Раде по поводу отставки Авакова, ни к чему не приведут ‒ во-первых, нет 150 голосов для инициирования отставки, во-вторых, не будет 226 голосов за отставку, ну и в-третьих ‒ нет кандидатуры, под которую найдутся голоса за назначение нового", - объяснил политик.

Напомним, ранее руководитель комитета украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция Слуга народа) назвал условия, при которых нардепы будут требовать отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.