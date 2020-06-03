Москаль рассказал, что лучшей главой МВД стала бы "блатная Мурка"

Геннадий Москаль, как бывший милиционер, продемонстрировал свое хорошее знание жанра "блатной песни".
Лучшим кандидатом на пост министра внутренних дел Украины стала бы Маруся "Мурка" Климова из одноименной легендарной блатной песни.
Соответствующее мнение высказал бывший замминистра МВД (и экс-губернатор Луганщины и Закарпатья) Геннадий Москаль, сообщает портал APnews.
"Все думают ‒ это просто песня для блатных. Но мало кто знает, что героиня песни - реальный капитан рабоче-крестьянской милиции, сотрудница МУРа, которая под легендой была направлена в Одессу. И она, фактически, уничтожил там всю организованную преступность ‒ так и поется в песне:"зашухерила всю нашу малину". Я просто учился в Москве в Академии МВД, и видел ее личное дело в спецбиблиотеке под грифом "совершенно секретно". Так я вам скажу так ‒ методы ее укоренения в преступной среде были разработаны настолько мощно, что ими пользуются до сих пор. По крайней мере, меня так укореняли в бандитские группировки в других регионах СССР. И делалось это довольно успешно", ‒ рассказал он.
Читайте такжеВ день перестрелки в Броварах стало известно о рекорде Арсена АваковаКроме того, Москаль убежден ‒ украинское общество не готово к чисто гражданскому руководителю МВД. А активное обсуждение вероятности отставки нынешнего главы ведомства, Арсена Авакова, закончится ничем.
"Лично я считаю, что в условиях войны мы не готовы ни к гражданскому министру МВД, ни к гражданскому председателя СБУ, ни к гражданскому министру обороны. Ни, тем более, к работнику кадров во главе Национальной полиции. Однако все эти движения, которые сейчас происходят в Раде по поводу отставки Авакова, ни к чему не приведут ‒ во-первых, нет 150 голосов для инициирования отставки, во-вторых, не будет 226 голосов за отставку, ну и в-третьих ‒ нет кандидатуры, под которую найдутся голоса за назначение нового", - объяснил политик.
Напомним, ранее руководитель комитета украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция Слуга народа) назвал условия, при которых нардепы будут требовать отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.