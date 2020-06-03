УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Москаль рассказал, что лучшей главой МВД стала бы "блатная Мурка"

3 июня 2020, 16:22

Геннадий Москаль, как бывший милиционер, продемонстрировал свое хорошее знание жанра "блатной песни".

Москаль
Геннадий Москаль / УНИАН

Лучшим кандидатом на пост министра внутренних дел Украины стала бы Маруся "Мурка" Климова из одноименной легендарной блатной песни.

Соответствующее мнение высказал бывший замминистра МВД (и экс-губернатор Луганщины и Закарпатья) Геннадий Москаль, сообщает портал APnews.

"Все думают ‒ это просто песня для блатных. Но мало кто знает, что героиня песни - реальный капитан рабоче-крестьянской милиции, сотрудница МУРа, которая под легендой была направлена в Одессу. И она, фактически, уничтожил там всю организованную преступность ‒ так и поется в песне:"зашухерила всю нашу малину". Я просто учился в Москве в Академии МВД, и видел ее личное дело в спецбиблиотеке под грифом "совершенно секретно". Так я вам скажу так ‒ методы ее укоренения в преступной среде были разработаны настолько мощно, что ими пользуются до сих пор. По крайней мере, меня так укореняли в бандитские группировки в других регионах СССР. И делалось это довольно успешно", ‒ рассказал он.

Читайте такжеВ день перестрелки в Броварах стало известно о рекорде Арсена АваковаКроме того, Москаль убежден ‒ украинское общество не готово к чисто гражданскому руководителю МВД. А активное обсуждение вероятности отставки нынешнего главы ведомства, Арсена Авакова, закончится ничем.

"Лично я считаю, что в условиях войны мы не готовы ни к гражданскому министру МВД, ни к гражданскому председателя СБУ, ни к гражданскому министру обороны. Ни, тем более, к работнику кадров во главе Национальной полиции. Однако все эти движения, которые сейчас происходят в Раде по поводу отставки Авакова, ни к чему не приведут ‒ во-первых, нет 150 голосов для инициирования отставки, во-вторых, не будет 226 голосов за отставку, ну и в-третьих ‒ нет кандидатуры, под которую найдутся голоса за назначение нового", - объяснил политик.

Напомним, ранее руководитель комитета украинского парламента по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция Слуга народа) назвал условия, при которых нардепы будут требовать отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел.

Арсен Аваков новости Украины Геннадий Москаль блатные песни
Сейчас вы просматриваете новость «Москаль рассказал, что лучшей главой МВД стала бы "блатная Мурка"». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:16
"Разрушительная вторая волна": ВОЗ сообщила хорошую и плохую новость о COVID-19
17:15
Гороскоп всех знаков Зодиака на 4 июня: на кого "упадут" деньги Видео
17:08
МВД проучит водителей-лихачей: у Авакова анонсировали новую систему штрафов
17:06
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 3 июня Видео
16:40
Ветер Любви 2 сезон - что было в 69 и 70 серии 03-06-2020 Видео
16:31
Новое ослабление карантина в Украине с 5 июня: перечень разрешений
16:29
Относительно ДП "Захидукргеология" не осуществляется процедура банкротства
16:24
Симптомы коронавируса: педиатр сказал, когда немедленно обращаться к врачу Видео
16:22
Москаль рассказал, что лучшей главой МВД стала бы "блатная Мурка"
16:01
Виталина Библив заинтриговала подробностями о сериале Будиночок на щастя
15:44
Депутат от Слуги народа выиграл в лотерею 900 тысяч гривен
15:20
Лунная диета на июнь 2020: когда нельзя есть курицу и сладкое
15:16
Кабмин разрешил полноценно работать ресторанам и кафе: названа дата Видео
15:05
Рестлерше Соне Девиль придумали новую роль в Бэтвумен
14:48
МВФ затягивает с решением о транше для Украины: Шмыгаль назвал новую дату
14:35
От фантастики до поэзии: ТОП-6 книг от Тараса Стадницкого
14:09
Рада подняла штрафы для пешеходов-нарушителей: сколько теперь нужно платить
13:58
В Украине появился новый праздник – в июне Видео
13:55
Гордон оценил кандидатуру Ткаченко на пост министра культуры
13:53
Пора в кино: назвали дату открытия кинотеатров в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять