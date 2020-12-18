Памятник и звание Героя Украины: после смерти Кернеса появились петиции

Предложения обнародованы на сайте главы государства.
На официальном ресурсе президента Владимира Зеленского появились предложения о присвоении звания Героя Украины мэру Харькова Геннадию Кернесу, а также об установке в городе памятника бывшему руководителю.
Соответствующие заявления были зарегистрированы на сайте электронных петиций 17 декабря.
Петиция об установлении памятника мэру Харькова гласит, что Кернес развивал город вопреки экономическим и политическим потрясениям в стране.
"Обращаюсь с просьбой рассмотреть указанную петицию и принять решение о памяти, путем содействия в вопросе установления памятника Геннадию Адольфовичу Кернесу, как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства", — говорится в обращении.
В петиции о присвоении Кернесу звания Героя Украины отмечается, что мэр стал образцом лидерства и самоотдачи для всей страны и всех мэров городов.
"Обращаюсь с просьбой… принять решение о присвоении Геннадию Адольфовичу Кернесу высшей государственной награды — Героя Украины (посмертно), как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства, и за весомый вклад в развитие органов местного самоуправления", — говорится в тексте документа.
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Геннадий Кернес умер
О смерти Геннадия Кернеса сообщил его друг Павел Фукс 17 декабря. Мэр Харькова лечился от последствий коронавируса, которые серьезно повлияли на здоровье харьковского градоначальника.
Жена мэра Харькова Оксана Гайсинская, его пасынок Родион Гайсинский и секретарь городского совета Игорь Терехов подтвердили информацию о смерти Геннадия Кернеса.
Политолог Андрей Золотарев считает, что в связи со смертью Геннадия Кернеса Харькову не грозит дестабилизация ситуации. Городом будет управлять секретарь горсовета Игорь Терехов, который в будущем может оказаться в орбите влияния главы МВД Арсена Авакова.