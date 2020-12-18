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Памятник и звание Героя Украины: после смерти Кернеса появились петиции

18 декабря 2020, 00:52
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Предложения обнародованы на сайте главы государства.

Кернес
Кернесу хотят установить памятник / УНИАН

На официальном ресурсе президента Владимира Зеленского появились предложения о присвоении звания Героя Украины мэру Харькова Геннадию Кернесу, а также об установке в городе памятника бывшему руководителю.

Соответствующие заявления были зарегистрированы на сайте электронных петиций 17 декабря.

Петиция об установлении памятника мэру Харькова гласит, что Кернес развивал город вопреки экономическим и политическим потрясениям в стране.

"Обращаюсь с просьбой рассмотреть указанную петицию и принять решение о памяти, путем содействия в вопросе установления памятника Геннадию Адольфовичу Кернесу, как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства", — говорится в обращении.

В петиции о присвоении Кернесу звания Героя Украины отмечается, что мэр стал образцом лидерства и самоотдачи для всей страны и всех мэров городов.

"Обращаюсь с просьбой… принять решение о присвоении Геннадию Адольфовичу Кернесу высшей государственной награды — Героя Украины (посмертно), как лучшему и выдающемуся городскому голове за всю историю города Харькова и историю современного государства, и за весомый вклад в развитие органов местного самоуправления", — говорится в тексте документа.

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Геннадий Кернес умер

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