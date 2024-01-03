Партия 'Единая Россия' активизировала набор в собственную ЧВК: что предлагают россиянам

По данным военной разведки, пропутинская партия "Единая Россия" активизировала рекрутинг для участия в войне против Украины.

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Партия "Единая Россия" активизировала набор к собственной ЧВК / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Партия "Единая Россия" активизировала набор к своей частной армии, известной как ЧВК "Эспаньола". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как говорится в сообщении ГУР, эта террористическая группа ранее была частью так называемого батальона "Восток" в качестве добровольного подразделения российских футбольных фанатов.

"С 2023 года "Эспаньолу" в свое распоряжение получили партийцы Путина ― террористическое подразделение провозгласило статус так называемой частной военной компании, и на деньги из "Единой России" начался и продолжается активный рекрутинг", - отмечают разведчики.

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По данным военной разведки, "ЧВК Эспаньола" набирает в свои ряды так называемых футбольных "ультрас", российских радикалов различных направлений, включая сторонников нацистской идеологии, а также обычных граждан из бедных регионов России и временно оккупированных территорий Украины. Последних используют для активного участия в боевых действиях с целью предоставления статуса "боевого подразделения"."

"В пунктах рекрутинга в "Эспаньолу", которые действуют на оккупированных украинских территориях, добровольцам за непосредственное участие в боевых действиях против Украины обещают по 220 тысяч рублей в месяц. Контракт - минимум на полгода", - говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве добавили, что желающим воевать в Украине обещают "страховые выплаты":

1 млн рублей ― легкое ранение;

2 млн рублей ― ранения средней тяжести;

3 млн рублей ― тяжелое ранение;

5 млн рублей ― смерть.

Однако финансовый стимул лишь прикрывает истинные мотивы. Как указывают в Главном управлении разведки для большинства новобранцев первый бой является концом путешествия. Российские военные не эвакуируют с поля боя погибших и тяжело раненых, они официально объявляют их "пропавшими без вести", чтобы избежать выплаты компенсаций родственникам погибших.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, содиректор по программам внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отметил, что Украина не имеет ограничений по использованию своего оружия по территории России.

Как говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании, последние атаки России по территории Украины свидетельствуют о том, что российское командование изменило свой подход к проведению дальних ударов.

В Мариуполе участники движения Сопротивление уничтожили 17 российских военных, используя ядовитое вещество, которое добавили к алкоголю.

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