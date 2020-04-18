Богослужения на Пасху - смотреть онлайн

Онлайн трансляция праздничных служб / 1zoom.ru

Украинцев из-за карантина призывают оставаться дома на Пасху, а службу смотреть в онлайн-режиме - прямые трансляции будут проводить сразу несколько телеканалов.

Пасхальные богослужения начнутся в ночь на 19 апреля и продлятся до утра.

Расписание богослужений:

Православная Церковь Украины

Началась трансляция Пасхальной службы в 23:00 18 апреля. Закончится она в 3:00 19 апреля. В своем эфире богослужение показывают 24 канал, а также 1+1 и UA:Первый.

Украинская греко-католическая церковь

Трансляция службы этой церкви начнется позже – в 7 утра 19 апреля. Продлится все до 11:00 того же дня. Покажут богослужение 24 канал, а также ICTV и UA:Первый.

Украинская православная церковь Московского патриархата

Начнется богослужение в 23:00 18 апреля и продлится до 3:00 19 апреля. Покажут службу телеканалы Украина и Интер.

Напомним, из-за пандемии смертельного коронавируса Минздрав вновь обратился к украинцам с просьбой изменить своим "многовековым традициям" и остаться на Пасхальные праздники дома.

Как заявили в Минздраве, Пасха в этом году будет несколько непривычной.

Также отметим, сегодня в Иерусалиме произошло чудо - в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.