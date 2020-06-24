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В Карпатах "большая вода": Шмыгаль и Аваков отправились в Ивано-Франковскую область

Ночью в западных областях были сильные ливни и объявлен красный уровень опасности

24 июня 2020, 09:32
Шмыгаль и Аваков отправились в Ивано-Франковскую область
Шмыгаль и Аваков отправились в Ивано-Франковскую область / https://t.me/Denys_Smyhal

В среду, 24 июня глава Кабмина Денис Шмигаль вылетел в Ивано-Франковскую область из-за последствий непогоды в области.Он будет координировать деятельность органов власти в преодолении последствий паводков.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье", - написал Шмыгаль.

Также на видео видно, что вместе со Шмыгалем садится в самолет министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отметим, что сегодня ночью в западных областях были сильные ливни и объявлен красный уровень опасности.

Новость обновляется

Карпаты новости Украины паводки наводнения Денис Шмыгаль Арсен Аваков
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