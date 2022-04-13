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"Переломы открытые, смотреть невозможно": оккупанты не хотят возвращаться в Украину после жутких потерь

13 апреля 2022, 11:46

На отказников заводят документы и увольняют.

война в украине, российская техника
Оккупанты не хотят возвращаться в Украину после жутких потерь / генштаб ВСУ

Российские военные, которых планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять приказы.

В очередном разговоре, перехваченном СБУ, оккупант рассказывает, как силы рашистов страдают от наших защитников: "Вчера колонна шла обратно, 10 км отсюда… нах*й. Переломы открытые, пи*дец, там смотреть невозможно было..."

К тому же подразделения вооруженных сил России, которые планировали отправить на ротацию в Украину, отказываются выполнять такие приказы.

"По рассказам пацанов, которые с нашим начальником в Брянской области, то они говорят, что там полный пи*дец. Там все отказываются ехать, не хотят ехать… На них заводят документы и увольняют", – рассказывает захватчик.

Читайте такжеРоссийский пленный: "командир приказал готовить мешки для трупов - для нас же"Также он жалуется, что командование не заботится о солдатах: "…наш начальник, почувствовал себя героем и на передок отправляет, бледный, пацанов на УАЗиках. На личный состав ему пох*й".

Напомним, матери российских оккупантов хотят во что бы то ни стало забрать своих сыновей с войны в Украине. Для этого они не жалеют денег, сообщала СБУ, опубликовав перехваченный разговор солдата 36-й отдельной мотострелковой бригады РФ с матерью.

Также сообщалось о том, что один из российских оккупантов, который попал в плен в Украине и принял участие в обмене на украинских защитников, снова хочет воевать против ВСУ.

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война в Украине СБУ российские военные
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