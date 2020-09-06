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Перемирие на Донбассе сорвано: в штабе ООС сделали заявление

6 сентября 2020, 15:35

Режим прекращения огня был нарушен на 42-й день перемирия.

Война на Донбассе
Война на Донбассе / УНИАН

Российско-террористические войска "ЛДНР" в воскресенье, 6 сентября, нарушили режим прекращения огня на 42 день перемирия. Незаконные вооруженные формирования РФ фактически сорвали договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом заявили в штабе Операции объединенных сил в социальной сети Facebook.

Сообщается, что вражеская сторона открыла огонь по украинским позициям с автоматического станкового гранатомета. При этом боевики выпустили три очередь ВОГ-17 по подразделениям Украины в Красногоровке. Перемирие в зоне конфликта России и Украины завершилось на 42-й день.

"В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - информируют в штабе ООС.

Отмечается, что такое поведение противника говорит об отсутствии намерений со стороны российских военных соблюдать договоренности, утвержденные в рамках заседания ТКГ 22 июля 2020 года. Не стремится соблюдать перемирие и "так называемое руководство ОРДЛО".

Впрочем, украинские военные утверждают, что боевикам будет дан еще один шанс на выполнение договоренностей. Однако уже при следующем обстрел силы ООС дадут отпор.

"В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств", - подчеркнули в штабе.

Напомним, в субботу, 5 сентября, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил о намерении боевиков открыть огонь по украинским позициям под Горловкой. Свое заявление он мотивировал тем, что Украина якобы не выполнила договоренности и не зарыла траншеи.

По причине данного заявления состоялось экстренное заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявил, что слова Пушилина означают намерение боевиков обострить ситуацию на Донбассе.

Новость дополняется.

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