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Разборки со стрельбой в Броварах: на скамье подсудимых оказались десятки титушек

30 мая 2020, 14:05

Полиция уже определила более 60 участников перестрелки.

Бровары, перестрелка
В Броварах судят участников массовой перестрелки / Нацполиция

В Броварах Киевской области суд начал заседание по определению меры пресечения 21 задержанному во вчерашнем конфликте со стрельбой.

"Сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашних криминальных разборках. Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца", - сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Он добавил, что судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ.

Также Геращенко сообщил, что полиция на сегодняшний день уже определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков.

"Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - заверил замминистра.

Напомним, 29 мая в Броварах произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.

По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Перестрелка в Броварах суд Геращенко Бровары
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