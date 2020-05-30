Разборки со стрельбой в Броварах: на скамье подсудимых оказались десятки титушек

Полиция уже определила более 60 участников перестрелки.
В Броварах Киевской области суд начал заседание по определению меры пресечения 21 задержанному во вчерашнем конфликте со стрельбой.
"Сейчас в Броварском суде начинается процедура определения меры пресечения для 21 задержанного во вчерашних криминальных разборках. Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца", - сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.
Он добавил, что судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ.
Также Геращенко сообщил, что полиция на сегодняшний день уже определила более 60 участников перестрелки, включая заказчиков.
"Часть из них пытается скрыться. Но это им не удастся. Всех найдём и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - заверил замминистра.
Напомним, 29 мая в Броварах произошел конфликт со стрельбой из-за междугородных маршрутных перевозок.
В результате конфликта пострадали три человека, двое из них с огнестрельными ранениями находятся в больнице.
По данным МВД, в конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.