"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США

Обухов / Думская

В Одессе депутат городского совета от партии Европейская солидарность (партия экс-президента Петра Порошенко) и бывший кандидат в мэры города Петр Обухов упомянул Джо Байдена (который вчера вступил в должность президента США). Свое заявление Обухов сделал на заседании транспортной комиссии горсовета, которую он возглавляет.

"Всем доброго дня. Проводим наше первое заседание при президенте Байдене", ‒ сказал он. Смешки от депутатов по этому поводу Обухова ничуть не смутили.

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