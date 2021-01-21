"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США

Петр Обухов решил упомянуть нового президента США Джо Байдена на заседании транспортной комиссии.
В Одессе депутат городского совета от партии Европейская солидарность (партия экс-президента Петра Порошенко) и бывший кандидат в мэры города Петр Обухов упомянул Джо Байдена (который вчера вступил в должность президента США). Свое заявление Обухов сделал на заседании транспортной комиссии горсовета, которую он возглавляет.
"Всем доброго дня. Проводим наше первое заседание при президенте Байдене", ‒ сказал он. Смешки от депутатов по этому поводу Обухова ничуть не смутили.
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Автор: Дмитрий Видоменко