Первые выборы после войны: Кошель дал неожиданный прогноз

Важно:
- Внимание Запада к первым выборам после войны в Украине будет большим
- В Украине наблюдаются условия ограниченной свободы слова
Политический эксперт, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил о том, что внимание Запада к первым выборам после войны в Украине будет чрезвычайно большим.
"Ведь независимо от формата мирных договоренностей, Украина сохраняет большие шансы на евроинтеграцию и получение членства в Европейском Союзе. Поэтому события, касающиеся внутриполитической жизни Украины - соблюдение стандартов демократии, свободы слова и т.д. - будут находиться под тщательным контролем международного сообщества", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт говорит, что послевоенные выборы - это те выборы, которые Запад будет изучать буквально "под микроскопом", поэтому важно провести их на высоком уровне.
"Сейчас же мы, к сожалению, демонстрируем противоположное: подготовку к выборам в формате единого марафона, то есть в условиях ограниченной свободы слова, и реализацию предвыборных программ, ориентированных на отдельные электоральные группы", - добавил Кошель.
Ранее Кошель назвал "серьезный риск" электронного голосования. Для украинцев за рубежом нужны новые формы голосования, отметил Алексей Кошель.
Напомним, ранее эксперт озвучил прогноз на предстоящие выборы в Украине. Выборы до завершения войны могут провести, однако есть важный нюанс.
Напомним, Главред писал, что по словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака в Украине проведут выборы президента, которые были отсрочены из-за военного положения, как только закончится война.
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Кто такой Алексей Кошель
Алексей Николаевич Кошель (18 июля 1973) — общественный деятель, политический эксперт, историк, пишет Википедия.
В 1990-1995 годах учился на историческом факультете Каменец-Подольского педагогического института (Каменец-Подольский национальный университет).
Стажировки — Академии Среднего Запада (1995, США), Академия Клаузенгоф (2003, Германия).
1996-2005 гг. — руководитель пресс-службы Комитета избирателей Украины, главный редактор газеты КИУ "Точка зрения "и серии сборников аналитических материалов" новая власть", заместитель председателя правления КИУ.
2005-2006 — заведующий отделом главной аналитической службы секретариата Президента Украины.
2006-2009 — директор аналитического центра "Рада".
2005-2009 — старший преподаватель кафедры политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия".
2013-2014 — председатель правления Комитета избирателей Украины.
2014 — генеральный директор Комитета избирателей Украины.
Действующий член Центра исследования истории Подолья Института истории Украины НАНУ при Каменец-Подольском национальном университете.
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