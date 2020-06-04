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Прогулы допросов в ГБР: суд принял громкое решение по делу Порошенко

4 июня 2020, 13:56

Допрос запланирован на 10 июня, экс-президента вызывают в качестве свидетеля.

Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Бывшего президента Петра Порошенко разрешили принудительно привести на допрос в Государственное бюро расследований 10 июня.

Соответствующее решение в четверг, 4 июня, принял Печерский районный суд Киева, передают Українськi Новини.

В сообщении отмечается, что допрос запланирован на 11:00, а экс-президента вызывают в качестве свидетеля.

ГБР накануне обратилось о принудительном приводе Порошенко, поскольку он неоднократно не являлся на допрос. Суд удовлетворил ходатайство ГБР о принудительном приводе экс-президента.

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Напомним, ранее в музее Гончара в Киеве произошел скандал: сотрудники ГБР были вынуждены взломать двери, чтобы провести следственные действия по делу картин Петра Порошенко.

Позже в пресс-службе партии Евросолидарность такие действия назвали "разбойным нападением" спецназа на музей Ивана Гончара.

Петр Порошенко ГБР допрос суд
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