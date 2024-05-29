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Пик дефицита в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, когда и к чему готовиться

Мария Николишин
29 мая 2024, 02:20
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В летний сезон падают способности гидрогенерации, которая является основным источником гибкости энергосистемы и доступных резервов мощности, говорит Грабчак.
Пик дефицита в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, когда и к чему готовиться
Пик дефицита в энергосистеме пик может припасть на июль / коллаж: Главред, фото: pixabay

В течение лета ожидаются дефициты в энергосистеме, их пик может прийтись на июль, считает начальник Департамента балансовой надежности оператора системы передачи "Укрэнерго" Роман Грабчак в ходе презентации исследования аналитического центра DiXi Group.

По его словам, конкретные оценки по состоянию энергосистемы на этот сезон оператор не публикует ввиду военного времени, хотя передает Министерству энергетики.

В то же время он предположил, что летом дефицит в энергосистеме будет вызывать сезонный прирост потребления.

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"Сейчас мы, пожалуй, уже прошли тот минимум потребления, который можем иметь у себя в системе в весенне-летний период. Далее с развитием высоких температур потребление будет только расти - оно бы росло, если бы мы не были вынуждены его ограничивать", - сказал аналитик.

Он также пояснил, что в летний сезон падают способности гидрогенерации, которая является основным источником гибкости энергосистемы и доступных резервов мощности. Это также увеличит дефицит электроэнергии.

"Что мы ожидаем таким образом? Что, пожалуй, самым тяжелым месяцем пока считается июль - это когда уже нет достаточно воды (для гидрогенерации - ред.), и хорошо, если будет по средним многолетним показателям, но уже много ремонтов и еще не успели восстановить достаточно оборудования тепловых станций, которое было повреждено последними атаками", - заметил Грабчак.

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключение света в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, после повышения тарифов на свет, ограничения энергоснабжения для украинцев могут стать еще сильнее. Больше всего их почувствуют жители Киева, рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Кроме того, отремонтировать поврежденные объекты генерации света в Украине быстро не получится. Восстановление поврежденной электрогенерации в Украине может занять до 10 месяцев.

Сейчас потепление значительно уменьшило потребность украинцев в электроэнергии. Однако, полностью избежать отключений пока не удастся, завил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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