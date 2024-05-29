Пик дефицита в энергосистеме: в Укрэнерго рассказали, когда и к чему готовиться

В летний сезон падают способности гидрогенерации, которая является основным источником гибкости энергосистемы и доступных резервов мощности, говорит Грабчак.

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Пик дефицита в энергосистеме пик может припасть на июль / коллаж: Главред, фото: pixabay

В течение лета ожидаются дефициты в энергосистеме, их пик может прийтись на июль, считает начальник Департамента балансовой надежности оператора системы передачи "Укрэнерго" Роман Грабчак в ходе презентации исследования аналитического центра DiXi Group.

По его словам, конкретные оценки по состоянию энергосистемы на этот сезон оператор не публикует ввиду военного времени, хотя передает Министерству энергетики.

В то же время он предположил, что летом дефицит в энергосистеме будет вызывать сезонный прирост потребления.

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"Сейчас мы, пожалуй, уже прошли тот минимум потребления, который можем иметь у себя в системе в весенне-летний период. Далее с развитием высоких температур потребление будет только расти - оно бы росло, если бы мы не были вынуждены его ограничивать", - сказал аналитик.

Он также пояснил, что в летний сезон падают способности гидрогенерации, которая является основным источником гибкости энергосистемы и доступных резервов мощности. Это также увеличит дефицит электроэнергии.

"Что мы ожидаем таким образом? Что, пожалуй, самым тяжелым месяцем пока считается июль - это когда уже нет достаточно воды (для гидрогенерации - ред.), и хорошо, если будет по средним многолетним показателям, но уже много ремонтов и еще не успели восстановить достаточно оборудования тепловых станций, которое было повреждено последними атаками", - заметил Грабчак.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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