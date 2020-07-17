"Слушаю пленки Деркача. Жму руку": Сердючка потроллила Порошенко

Верка Сердючка / УНИАН

Звезда украинской поп-музыки Верка Сердючка (настоящее имя − Андрей Данилко) во время праздничного мероприятия в честь 15-летнего юбилея программы Светская жизнь канала 1+1 пошутила о том, что слушает новые "пленки" внефракционного нардепа Андрея Деркача.

Видеозапись высказывания Сердючки была опубликована в Сети.

Данилко, будучи в образе и общаясь в перерывах между песнями с ведущей Светской жизни Катей Осадчей, рассказал, что слушает "пленки Деркача".

"Я говорю, Деркач, надо срочно в iTunes (приложение для воспроизведения музыки и фильмов, которое разработанное компанией Apple - Главред) новый альбом. Или Spotify. Жму твою руку и обнимаю", − сыронизировала исполнительница с намеком на фразу, якобы сказанную Петром Порошенко Владимиру Путину.

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Напомним, 9 июля 2020 года внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал очередные записи, на которых якобы запечатлена беседа Петра Порошенко (сделанные в его бытность президентом Украины) и президента РФ Владимира Путина. Большой общественный резонанс вызвал тот факт, что Порошенко и Путин якобы общались в весьма дружеском тоне.