"Плохая пародия на 95 квартал": эксперт оценил последствия назначения Арестовича главой СБУ

У Алексея Арестовича нет юридического образования / "Фокус"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал слухи о возможной замене главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова на представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича.

По его словам, в нашей стране произойти может все что угодно.

"Однако Баканов, в отличие от Арестовича, имеет какое-то юридическое образование, занимался системным бизнесом, руководил процессами и был понятен для Зеленского, а Арестович – это плохая пародия на 95 квартал", - сказал Загородний Главреду.

В случае назначения Арестовича главой СБУ могут возникнуть вопросы о реальном контроле над ведомством.

"В данном случае Арестович может предоставить Зеленскому лишь иллюзию контроля, потому что он по образованию актер и не имеет никакого опыта. То, что он стал военным экспертом – это как сочинение на свободную тему, что также касается и его работы в ТКГ. То есть он обеспечит лояльность лишь на словах, но главный вопрос в том, обеспечит ли он реальную работу спецслужб, особенно в разгар войны с РФ", - отметил эксперт.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский уволил трех заместителей председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и начальника одного департамента и главы СБУ в Черновицкой области.

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