Победа должна быть такой, чтобы попытки РФ вернуться были лишь больной фантазией - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "именно наша государственность - это ответ на потребность в безопасности и мире для Украины".

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Владимир Зеленский выступил с речью в День государственности / Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский и высшее руководство страны приняли участие в мероприятиях по случаю Дня украинской государственности.

"Сегодня мы отмечаем День государственности, уже второй раз в условиях полномасштабной войны. И все мы стремимся, чтобы уже в следующем году мы отмечали этот день в своей свободной столице с нашими героями, но уже с победой. С победой, которая станет началом заслуженного и справедливого мира для всей нашей земли, для всех наших людей", – сказал глава государства.

По его словам, победа Украины в войне должна быть такой, чтобы любые попытки России вернуться на нашу территорию не шли дальше больной фантазии тех, кто вынашивает подобные планы.

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"Мы не верим, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как мы выгоним оккупантов со всей нашей земли. Но победа Украины может и должна быть такой, чтобы любые попытки врага вернуться не шли дальше больной фантазии тех сумасшедших, которые вынашивают подобные планы", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "именно наша государственность - это ответ на потребность в безопасности и мире для Украины".

День государственности Украины

Как известно, 28 июля, украинцы во второй раз отмечают День государственности.

31 мая 2022 года Верховная Рада проголосовала за введения нового праздника, а сам законопроект был зарегистрирован еще летом 2021 года, его инициировал президент Владимир Зеленский.

День украинской государственности должен противостоять фейковому образу, который продвигает страна-агрессор Российская Федерация. Поскольку в системе дезинформации Москвы украинцы якобы не являются отдельным народом, а составной частью "триединого русского народа".

Дата празднования - 28 июля - выбрана неслучайно. В этот день также отмечается День крещения Киевской Руси, который так же совпадает с церковным Днем памяти равноапостольного Князя Владимира Великого.

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