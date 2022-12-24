Победа с возвращением Крыма: Ермак рассказал о решающем периоде в войне

Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть нашу территорию, подчеркнул глава Офиса президента.

Андрей Ермак спрогнозировал решающий год в борьбе за победу / president.gov.ua, 93-я ОМБр Холодный Яр

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что 2023 год станет решающим периодом в войне с Россией.

Отвечая на вопрос The Guardian, включает ли победа возвращение Крыма, аннексированного Россией в 2014 году, он ответил: "Абсолютно".

"Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть нашу территорию. Я понимаю, что это будет трудная и тяжелая работа. Наш великий, храбрый народ будет продолжать сражаться. Я уверен, что следующий год действительно будет годом победы", - подчеркнул глава ОП.

По поводу возможности наступления из Беларуси и связи с этим недавнего визита Путина в Минск он заявил, что Украина получила разведданные от своих партнеров и готова к "любым провокациям".

Собеседник также предупредил об опасности вдоль всей границы Украины и сказал: "Мне неинтересно знать, что происходит в голове Путина".

На вопрос, как себя чувствует Зеленский послке долгих месяцев войны, он ответил: "С ним все в порядке. Конечно, он много работает. Для него это нормально. Он всю жизнь работал. Он ответственный человек и глубоко вовлечен во все: вооружение, военную стратегию, энергетические и экономические вопросы".

Ермак также назвал Зеленского "лучшим президентом в современной истории Украины", которого российское вторжение подняло на уровень необычайного признания во всем мире.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с российскими убийцами.

Война между Украиной и Россией не предусматривает никакой альтернативы, кроме победы одной из сторон, написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что компромиссов и новых "Минсков" также не предусматривается.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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