Почему больным COVID-19 отказывают в госпитализации: названа причина

Степанов назвал условие госпитализации с коронавирусом / УНИАН

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему не всех украинцев с коронавирусом госпитализируют. По словам главы ведомства Максима Степанова, 80% пациентов имеют легкое течение болезни и не нуждаются в госпитализации.

Он добавил, что если в госпитализации нет необходимости – проходить лечение в домашних условиях гораздо безопаснее.

"Любая госпитализация должна проходить исключительно по показаниям. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома. Больница – это не санаторий. Госпитализация должна проходить исключительно по показателям и по установленному диагнозу врачом.", – сказал глава Минздрава.

Показатели для госпитализации с коронавирусом:

Частота дыхания 10 или более 30 дыхательных движений;

Сатурация при измерении пульсоксиметром менее 92;

Нарушение сознания;

Пациенты со средним течением заболевания и с сопутствующими заболеваниями.

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