Почему больным COVID-19 отказывают в госпитализации: названа причина

Степанов уточнил, кого сейчас госпитализируют с коронавирусом.
В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, почему не всех украинцев с коронавирусом госпитализируют. По словам главы ведомства Максима Степанова, 80% пациентов имеют легкое течение болезни и не нуждаются в госпитализации.
Он добавил, что если в госпитализации нет необходимости – проходить лечение в домашних условиях гораздо безопаснее.
"Любая госпитализация должна проходить исключительно по показаниям. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома. Больница – это не санаторий. Госпитализация должна проходить исключительно по показателям и по установленному диагнозу врачом.", – сказал глава Минздрава.
Показатели для госпитализации с коронавирусом:
- Частота дыхания 10 или более 30 дыхательных движений;
- Сатурация при измерении пульсоксиметром менее 92;
- Нарушение сознания;
- Пациенты со средним течением заболевания и с сопутствующими заболеваниями.
Коронавирус в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- По состоянию на пятницу, 6 ноября, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило более 440 тысяч человек. Коронавирус в Украине заразил за сутки еще более 9 тысяч человека.
- В Минздраве рассказали, когда в Украине введут карантин выходного дня.
- Кроме того, в метро Киева ужесточают контроль из-за карантина. К патрулированию в метро подключат Муниципальную охрану.
Автор: Мария Тупик