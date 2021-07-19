Почти 75% украинцев рвутся в Евросоюз: КМИС показал, как выглядел бы референдум по Европе

Больше половины украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз - опрос / УНИАН

Если бы референдум об интеграции Украины в Евросоюз состоялся в июне 2021 года, 53% украинцев поддержали бы такое решение. Готовы проголосовать против только 19% респондентов. Около 25% украинцев воздержались бы от голосования. Если предположить, что те, кто не определился, не стали бы участвовать в референдуме, а 71% тех, кто имеет право на голосование, приняли участие, то евроинтеграцию поддержали бы 73% украинцев, 27% высказались бы против. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

Согласно данным опроса КМИС, проведенного с 8 по 9 июня 2021 года среди 2007 респондентов путем телефонного интервью с использованием компьютера, 52% участников исследования выразили готовность поддержать курс Украины на вступление в Евросоюз.Читайте такжеБитва с Россией и колебания Брюсселя: Зеленский призвал ЕС принять решение по евроинтеграции Украины

Примечательно, что 19% респондентов проголосовали бы против, а еще 25% не определились, или вовсе не участвовали бы в голосовании.

При этом если бы в голосовании приняли участие 71% от всех, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях, то интеграцию в Евросоюз поддержали бы 73% опрошенных, против высказались бы 27% респондентов.

Подчеркивается, что статистическая погрешность выборки – не более 2,4%.

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Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский в начале мая назвал Украину мощным государством, которое нужно не приглашать много лет в Евросоюз, а видет в наднациональном объединении в качестве равноправного партнера. Украинское государство отстаивает не только свою независимость, но и свободу всей Европы.

Позже Зеленский заявил, что Украина в ходе событий на Майдане доказала свой европейский выбор и сейчас защищает всю восточную Европу. По его словам, Украина обязательно должна присоединиться к Евросоюзу.

Замглавы ОП Игорь Жовква сказал, что растет число государств, которые готовы поддержать европейскую интеграцию Украины. Литва уже подписала с Киевом декларацию об обязательной поддержке вступления украинского государства в ЕС.