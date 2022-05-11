Под Киевом люди геройски украли у оккупантов бензовоз с соляркой и помогали врачам: удивительная история

Под Киевом люди геройски украли у оккупантов бензовоз с дизелем / скриншот из видео / ua.depositphotos.com

В первые дни после начала полноценного русского военного вторжения на Украину жители Дымера (Киевская область) похитили у оккупантов бензовоз с дизтопливом. Об этом говорится в сюжете Радио Свобода.

Открытый военный грузовик "Урал" с символикой V и пробитым колесом на дороге заметила жительница Дымера Светлана Костовецкая. Более того, она нашла в кабине ключи и смогла проехать на нем немного.

"Поехала к дяде Валику, который умел водить "Урал"", — рассказывает женщина.

Затем они вдвоем они спрятали бензовоз с горючим в лесу, после чего тайком возили канистры в местную больницу.

При этом Валентин признается, что первоначальный план был проще ‒ слить горючее на землю и поджечь автомобиль. Но соседи убедили не делать такого ‒ местная больница использовала дизтопливо для генератора, который снабжал медиков электричеством во время оккупации.

Бензовоз простоял в тайном месте весь период русской оккупации.

"Русские его нашли, но мы заранее поставили табличку "Заминировано"", — подытожил Валентин.

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Напомним, ранее в Украине пожилой мужчина угнал у российских оккупантов грузовик, в кузове которого было полно оружия и боеприпасов. Соответствующее видео было опубликовано в Facebook.

Авторы публикации не упоминают обстоятельства того, как мужчине это удалось.

"Дед, ты красавчик! При Ковпаке [лидере крупного партизанского отряда времен Второй мировой войны - Главред] должно быть служил", ‒ сказал один из бойцов пожилому мужчину.

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