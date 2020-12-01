Под Степановым шатается кресло: в Слуге народа оценили вероятность его отставки

Если глава Минздрава захочет уйти, его держать никто не будет.
Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом, и добавил, что держать его не будут, если захочет уйти.
"Я не думаю, что сейчас время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 голосов на это тоже надо", - сказал Корниенко в интервью hromadske.
По его словам, ему не известно о намерениях внести в парламент решение об отставке министра здравоохранения.
"Мне неизвестно об этом. Это слухи. Заявления не было, комитетов не было, ничего не было. Это какие-то слухи ", – сказал Корниенко.
Он также добавил, что сейчас премьер может предлагать увольнять министров или же последние могут написать заявление по собственному желанию.
"Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами о том, кто продолжает работать/не работает, то нам обязательно быстро сообщат. Если нет к нам никаких официальных документов, то, значит, они все продолжают работать", – заявил глава "слуг народа".
Отставка Степанова – о чем сообщалось ранее:
- Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информацию по данному поводу слухом, который распускают представители некоторых политически-финансовых групп.
- "Эти слухи определенные народные депутаты и политические силы начали распускать начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь развитием и реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь, чем собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год", ‒ заявил руководитель Минздрава.