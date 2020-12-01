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Под Степановым шатается кресло: в Слуге народа оценили вероятность его отставки

1 декабря 2020, 07:14

Если глава Минздрава захочет уйти, его держать никто не будет.

Александр Корниенко
Александр Корниенко оценил вероятность отставки Степанова / УНИАН

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что отставка министра здравоохранения Максима Степанова пока не рассматривается, потому что надо заниматься борьбой с коронавирусом, и добавил, что держать его не будут, если захочет уйти.

"Я не думаю, что сейчас время делать какие-то увольнения и назначения в сфере здравоохранения. Потому что сейчас очень критическая ситуация, ею нужно срочно заниматься. Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем. Хотя 226 голосов на это тоже надо", - сказал Корниенко в интервью hromadske.

По его словам, ему не известно о намерениях внести в парламент решение об отставке министра здравоохранения.

"Мне неизвестно об этом. Это слухи. Заявления не было, комитетов не было, ничего не было. Это какие-то слухи ", – сказал Корниенко.

Он также добавил, что сейчас премьер может предлагать увольнять министров или же последние могут написать заявление по собственному желанию.

"Если в правительстве будет консенсус между премьером и министрами о том, кто продолжает работать/не работает, то нам обязательно быстро сообщат. Если нет к нам никаких официальных документов, то, значит, они все продолжают работать", – заявил глава "слуг народа".

Отставка Степанова – о чем сообщалось ранее:

  • Руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информацию по данному поводу слухом, который распускают представители некоторых политически-финансовых групп.
  • "Эти слухи определенные народные депутаты и политические силы начали распускать начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь развитием и реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь, чем собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год", ‒ заявил руководитель Минздрава.

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