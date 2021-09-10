"Поеду отдыхать": Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок.

Как подчеркнул он отвечая на вопрос Украинской правды на полях форума YES, он хотел бы успеть выполнить все свои обещания в один президентский срок.

При этом глава государства обратил внимание на то, что вопрос о том, кто станет президентом Украины решит народ на выборах.

"Это решает народ Украины", - подчеркнул он.

Президент также отверг предположение о намерении баллотироваться на второй срок.

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"Я никуда не баллотируюсь, я лучше выполню все, что я обещал в свой один срок, и поеду отдыхать", - добавил Зеленский.

Напомним, социологическая служба Центра Разумкова провела социологическое исследование "Оценка личностных качеств и деятельности Владимира Зеленского на должности президента Украины". Опрос проходил в июле-августе 2021 года, говорится в опубликованных данных.

48% украинцев негативно относятся к баллотированию Зеленского на второй срок.

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Ранее, согласно результатам опроса Центра Разумкова, проведенного с 29 июля по 4 августа, за Зеленского готовы отдать свои голоса 29% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать.

За пятого президента Петра Порошенко готовы голосовать 16% опрошенных, сопредседателя фракции ОПЗЖ Юрия Бойко – 15%, лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 11%.