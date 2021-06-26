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Пока Путин рулит Россией, о возвращении Донбасса и Крыма можно даже не мечтать - эксперт

26 июня 2021, 09:03

Илларионов считает, что преемник Путина может оказаться таким, для которого оккупация чужой территории будет абсолютно неприемлемой.

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов заявил, что при Путине вернуть Крым и Донбасс невозможно / УНІАН

Заморозка конфликта на Донбассе является лучшим вариантом, убежден экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов. По его словам, она предусматривает прекращение обстрелов на линии соприкосновения и прекращения гибели людей. Если даже невозможно добиться большего, то даже это не так уж плохо.

"Что же касается возвращения оккупированных территорий, то при нынешнем руководителе России это невозможно. Рано или поздно в РФ сменится власть. Может быть, не первый преемник Путина, но какой-то другой окажется таким, для которого оккупация чужой территории, принадлежащей близкому государству-соседу, будет абсолютно неприемлемой. Тогда новое руководство России сделает все возможное, чтобы вывести свои войска с оккупированных территорий и вернуть их Украине", - рассказал Илларионов во время чата на Главреде.

Он отметил, что это не произойдет сегодня или завтра, но рано или поздно это произойдет.

"Стратегически цель состоит в том, чтобы минимизировать человеческие потери и вернуть территории. Именно такая долгосрочная стратегия выглядит наиболее разумной", - подчеркнул он.

Также Илларионов считает, что ключ от мира на Донбассе находится в руках обеих сторон, но в разной степени.

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"В большей степени - в Кремле, так как инициатор этой войны находится именно там. Но второй ключ от мира находится в Киеве. Важно то, насколько Киев готов к сопротивлению и защите украинских территорий. Если Киев готов сопротивляться, то это существенный элемент в обеспечении мира, потому что готовность к сопротивлению сдерживает агрессора от новых атак. Поэтому роль самой Украины, украинской власти и всего украинского общества нельзя недооценивать", - резюмировал эксперт.

Переговоры по Донбассу – о чем сообщалось ранее:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в мае заявлял, что Банковая уже ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
  • Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждал, что Путин готов к встрече с Зеленским. Однако на данный момент стороны не достигли конкретной договоренности по этому вопросу.
  • Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сделал прогноз, согласно которому после визита президента Зеленского в Вашингтон американцы могут подключиться к переговорам по Донбассу. Политик считает, что такая ситуация станет позитивным сигналом, так как Париж и Берлин действуют недостаточно жестко в отношении России.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что США уже определяются, в каком формате Вашингтон присоединится к переговорам на Донбассе. Уже в июле-августе, после встречи Зеленского и Байдена, появится подробная информация по этому вопросу.

война на Донбассе Андрей Илларионов новости Украины
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