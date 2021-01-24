"Покалечат Россию": Арестович спрогнозировал бонусы для Киева от администрации Байдена

Алексей Арестович / УНИАН

Президент США Джо Байден и его администрация увеличат давление на Россию, но вряд ли дальнейшая политика и эффективность решения вопросов относительно Донбасса будут зависеть от Белого дома.

Такое мнение высказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в интервью Апострофу.

"Нет, я не думаю, что это (решение конфликта на Донбассе, - ред.) будет зависеть от Байдена. Я думаю, он может помочь. ТКГ - это дипломатическая площадка очень высокого уровня. Дипломатия требует точных формулировок", - отметил Арестович.

Он добавил, что Украина получит бонусы от Вашингтона.

"Возможно, увеличат давление на Россию. Например, новыми санкциями, которые будут ее калечить. В России сейчас очень плохи дела в финансовом плане. Даже в открытые источники попала информация о том, что военный бюджет Вооруженных сил России в этом году сократили", - рассказал Арестович.

"Основная ставка России - это проекция силы. Если они главному инструменту уменьшают финансирование, то это означает, что дела там очень плохие. Вооруженные силы - это последняя статья, от которой Кремль мог бы забрать финансирование, но забирает. Это означает, что по остальным отраслям все гораздо хуже", - считает эксперт.

Советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ также высказался относительно поддержки Кремля сепаратистов ОРДЛО.

"Это такой сигнал в стиле "Денег нет, но вы держитесь". Что они сделают? Раздадут еще 50 тысяч российских паспортов? Мы к этому готовы. Мы знаем об этом процессе и постоянно говорим об этом на всех дипломатических площадках. Такова наша деятельность, и поступки Российской Федерации становятся основанием для продолжения или усиления санкций и международной изоляции России в дальнейшем. Это грубое нарушение норм международного права", - отметил Арестович.

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Напомним: