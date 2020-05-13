"Я люблю Украину": Поклонская оправдывается за скандальное интервью

Интервью Поклонской Гордону спровоцировало скандал / Фото: скриншот из видео

Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская после критики в свой адрес за интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном написала личное сообщение нардепу от Европейской солидарности Алексею Гончаренко и попросила оставить ее в покое.

Скриншот переписки политик обнародовал в своем Телеграм-канале.

"Добрый день Алексей. Извините за беспокойство. Я вас очень прошу оставить меня в покое. Я люблю Украину и скучаю за Украиной. Я это открыто говорила в интервью Дмитрию Гордону", – написала Поклонская депутату в мессенджере.

Гончаренко ответил, что готов оставить Поклонскую в покое, но лишь после того, как она вернется в Украину и отсидит предусмотренный законодательством срок за измену Родине.

"Алексей, жизнь растащит все на свои места. Каждый человек способен на ошибки. Я в своей жизни так же допускала ошибки. У меня маленький ребенок. Я не желаю Вам зла. Я люблю Украину", – отметила она.

Как ранее сообщалось, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич резко отреагировал на интервью, которое украинский журналист Дмитрий Гордон взял у бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, известной своей антиукраинской позицией.

Напомним, администрация Facebook убрала галочку персональной верификации со страницы депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая ранее была так называемым прокурором аннексированного Крыма.