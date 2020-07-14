Полиции развяжут руки на дорогах: украинцев будут останавливать по-новому

Полиция будет иметь право остановить авто в профилактических целях / УНИАН

Верховная Рада готова расширить полномочия полицейских, которые теперь смогут останавливать транспортные средства на дорогах без объяснения точной и объективной причины. Водителей будут останавливать с целью профилактики или же проверки наличия документов.

Расширение полномочий полицейских на дорогах закреплено в тексте законопроекта №2695, который парламентарии уже приняли в первом чтении, сообщает Дорожный адвокат.

И если раньше полиция, согласно закону №35 О национальной полиции, имела право остановить водителя на дороге исключительно в случае нарушения правил дорожного движения, то теперь полицейские не обязаны называть причину остановки.

В скором времени на сайте Нацполиции опубликуют специальный акт, которым будут руководствоваться правоохранители в процессе остановки автомобилей. Предполагается, что водителей без оснований будут проверять на состояние алкогольного или наркотического опьянения.Читайте такжеВодителям в Украине разрешили стучать друг на друга за нарушения ПДД

Остановив автомобиль, сотрудник полиции может проверить документы водителя и само транспортное средство. В случае возможной необходимости находящегося за рулем гражданина ожидает штраф.

Ранее в МВД анонсировали новые меры, направленные против водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения. Штрафы за нарушения ПДД возрастут, а таких лиц будут лишать водительских прав.