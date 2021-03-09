Политолог назвал три ключевые темы разговора Зеленского и Байдена

Что должны обсудить Зеленский и Байден / Reuters

Политический эксперт Александр Краев назвал три темы, которые должны будут обсудить президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден, когда между ними состоится разговор.

"Первая тема, которая уже и Байденом много где прорабатывалась, и вспоминалась во время президентской гонки, — это сопротивление агрессии Российской Федерации. Эту тему Байден поднимал даже во время переговоров с Путиным, хотя в принципе Украина тогда не была одной из тем, которые они должны были вспомнить. Но все равно президент США поднял вопрос безопасности Украины. Для нас это позитивный момент, мы должны его использовать и развивать", — сказал он.

По словам Краева, две остальние ключевые темы, которые должны обсудить президент Украины и президент США, это экономика и безопасность.

"Вторая важная тема — это экономическая составляющая. Мы видим новые санкции против украинских олигархов, желание американской стороны помочь нам в реформах, институциональное сотрудничество. Третья, возможно, самая важная составляющая, — это сотрудничество в сфере безопасности. Мы видели новые соглашения по такому сотрудничеству в прошлом году, мы помним предоставление оружия администрацией Трампа, и сейчас от администрации Байдена мы видим такие же сигналы. Мы эти сигналы должны поддержать своей готовностью к совместным проектам, обмену опытом и готовностью к новым соглашениям", — сказал эксперт, передает телеканал Украина 24.

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Стоит отметить, накануне пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель объяснила, почему до сих пор не состоялся разговор Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом.

По ее словам, для общения двух президентов нужно подготовить "платформу". Она также напомнила, что инаугурация Байдена состоялась в конце января, но у него до сих пор "даже администрация не сформирована".

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