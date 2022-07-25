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Полная чистка: Зеленский срочно сменил командующего Силами спецопераций

25 июля 2022, 19:11

Григорий Галаган стал командующим ССО 25 августа 2020 года.

Зеленский войска РФ
Зеленский / Офис президента, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 25 июля, уволил командующего Силами спецопераций Григория Галагана.

Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский назначил новым командующим ССО Виктора Хоренко.

Григорий Галаган стал командующим ССО 25 августа 2020 года. Во время его назначения президент говорил, что Силы спецопераций должны больше бороться с недопущением провокаций со стороны боевиков, принимать превентивные меры и адекватно реагировать на провокации противника.

Что известно о Викторе Хоренко

Виктор Хоренко ранее командовал спецрезервом Главного управления разведки Украины.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, на новую должность его рекомендовал председатель ГУР Буданов, назначенный сегодня руководителем комитета разведки при Президенте вместо Демченко.

Читайте такжеПолетели головы: Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова

Отставки в Украине

17 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил генпрокурора Венедиктову и главу СБУ Баканова. Вместо Баканова обязанности главы СБУ пока будет исполнять бывший первый заместитель Василий Малюк, а и.о. генпрокурора был назначен Алексей Симоненко.

Затем Зеленский объяснил, что причиной такого решения стали зафиксированные связи между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.

Политолог Владимир Фесенко отметил, что устранение Ивана Баканова с должности главы СБУ было прогнозируемым. Также эксперт выразил мнение, что Зеленский "склонен к достаточно радикальным кадровым решениям".

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины

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