Полностью уничтожено не менее пяти рот: российские ВДВ-шники боятся воевать в Украине

Десантники начали массово писать рапорты на увольнение.
Российские ВДВ-шники пишут рапорты на увольнение. Причиной этому стали серьезные потери личного состава 106 парашютно-десантной дивизии.
В воздушно-десантные войска РФ вызывают подразделения из Сирии с целью отправки в Украину. Желающих идти на смерть немного, поэтому многие военнослужащие пишут рапорты на увольнение, сообщил журналист Роман Цымбалюк.
По его информации, командование 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула) пытается реабилитироваться после провального наступления своей дивизии на территории Украины, во время которого было полностью уничтожено не менее пяти рот.
"В мае этого года запланировано вернуть всех военнослужащих 106 парашютно -десантной дивизии из Сирии, чтобы со "свежими силами" проявить себя в "специальной военной операции". Однако военнослужащие дивизии не поддерживают рвение своих командиров и уже пишут рапорты на увольнение, которые будут поданы на подпись сразу же по прибытии в Россию", - сообщает Цымбалюк.
Читайте также"Все ВДВ-шники, пацаны": в России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине десантниковТакже он добавил, что рапорты на увольнение уже написали 20 человек, последовать их примеру запланировали около половины военнослужащих 106 пдд в Сирии.
Напомним в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.
Также мы сообщали, что военные Вооруженных сил Украины нанесли четкий удар из противотанкового ракетного комплекса Стугна по новейшему российскому ударному вертолету Ка-52.
Читайте также:
- Мариуполем не ограничатся: эксперт назвал, какой город Украины может уничтожить РФ
- Москва – на дне: стало известно точное место затопления уничтоженного ВСУ ракетного крейсера РФ
- "Полностью уничтожили": Данилов рассказал, как ВСУ "покрошили" отряд путинских наемников из Сирии