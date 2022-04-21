Полностью уничтожено не менее пяти рот: российские ВДВ-шники боятся воевать в Украине

Российские ВДВ-шники боятся воевать в Украине / commons.wikimedia.org

Российские ВДВ-шники пишут рапорты на увольнение. Причиной этому стали серьезные потери личного состава 106 парашютно-десантной дивизии.

В воздушно-десантные войска РФ вызывают подразделения из Сирии с целью отправки в Украину. Желающих идти на смерть немного, поэтому многие военнослужащие пишут рапорты на увольнение, сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По его информации, командование 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула) пытается реабилитироваться после провального наступления своей дивизии на территории Украины, во время которого было полностью уничтожено не менее пяти рот.

"В мае этого года запланировано вернуть всех военнослужащих 106 парашютно -десантной дивизии из Сирии, чтобы со "свежими силами" проявить себя в "специальной военной операции". Однако военнослужащие дивизии не поддерживают рвение своих командиров и уже пишут рапорты на увольнение, которые будут поданы на подпись сразу же по прибытии в Россию", - сообщает Цымбалюк.

Читайте также"Все ВДВ-шники, пацаны": в России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине десантниковТакже он добавил, что рапорты на увольнение уже написали 20 человек, последовать их примеру запланировали около половины военнослужащих 106 пдд в Сирии.

Напомним в Киевской области бойцы ВСУ и территориальной обороны в боях уничтожили шесть танков и одну БМП российских оккупантов.

Также мы сообщали, что военные Вооруженных сил Украины нанесли четкий удар из противотанкового ракетного комплекса Стугна по новейшему российскому ударному вертолету Ка-52.

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