Положим экономику Украины: мэр Черкасс обратился к Зеленскому

Анатолий Бондаренко

Уже сегодня в Черкассах можно наблюдать провал работы по плановой медицинской помощи, вследствие чего в регионе умирают люди. Для выработки стратегии решения проблемы нужен диалог центральной и местной властей.

По мнению городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко, смягчение карантина – вынужденная экономическая мера, передает Апостроф.

"На сегодняшний день я вижу, что мы "положим" экономику Украины полностью. Мы уже фактически "положили" плановую специализированную медицинскую помощь. В Черкасской области от COVID-19 умерли 9 человек, а от других болезней с начала года – 3500 человек. И получается, что тысячи людей вовремя не получили медицинскую помощь, в которой нуждались", – заявил городской голова, отметив, что его инициативу поддержал местный бизнес.

Также Бондаренко добавил, что центральные власти вместо угроз регионам должны пойти на диалог, чтобы выяснить, почему местная власть приняла решение о смягчении карантинных мер.

"Не нужно угрожать. Давно такие времена прошли. Те, кто нам угрожал, закончили в Ростове и других местах", – подчеркнул мэр Черкасс.

Ранее Анатолий Бондаренко сделал жесткий выпад в адрес Зеленского и Авакова и заявил, что не боится ответственности за самовольное решение местных властей и смягчении противокоронавирусных мер в Черкассах.